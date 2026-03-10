카덱스, 디오비로지스 스마트물류 구축 협력

카덱스코리아는 물류 운영 및 컨설팅 기업 디오비로지스와 스마트 물류 구축을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 10일 밝혔다.

협약식은 지난 5일 코엑스 컨퍼런스룸에서 열렸다. 양사는 자동화 기술과 물류 운영 역량을 결합해 제조·물류 기업의 스마트 물류 구축 확대에 협력하기로 했다.

송재명 카덱스코리아 대표(오른쪽)와 김범규 디오비로지스 대표(왼쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=카덱스코리아)

최근 제조·물류 산업에서는 인력 부족과 물류 효율 개선 요구가 커지면서 창고 자동화와 스마트 물류 시스템 도입이 확대되고 있다. 다만 자동화 설비와 물류 운영 프로세스 간 연계 부족이 도입 과정의 과제로 지적되고 있다.

카덱스코리아는 자동 창고 시스템(ASRS)과 오토스토어, 수직 리프트 모듈(VLM) 등 창고 자동화 솔루션을 제공하고 있다. 디오비로지스는 물류 컨설팅과 풀필먼트, 제3자 물류(3PL) 등 물류 운영 서비스 경험을 보유하고 있다.

양사는 이번 협력을 통해 자동화 설계와 시스템 구축, 물류 운영, 사후 관리까지 이어지는 스마트 물류 전 과정에서 협력하고 물류 흐름 최적화와 투자 대비 효율(ROI) 향상을 지원할 계획이다.

송재명 카덱스코리아 대표는 "현장 운영 경험과 자동화 기술을 결합해 기업들이 보다 현실적인 방식으로 스마트 물류를 구축할 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.

김범규 디오비로지스 대표는 "카덱스 자동화 기술에 디오비로지스 운영 솔루션을 더해 고객에게 최적의 자동화 전환 경험을 제공해 나갈 것"이라고 전했다.