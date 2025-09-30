카덱스코리아, '확장형 ASRS 단계적 도입 전략' 세미나 개최

글로벌 창고 자동화 솔루션 전문 기업 카덱스코리아 오토스토어 사업부는 지난 26일 오토스토어 한국 지사에서 '확장형 자동창고시스템(ASRS)의 단계적 도입 전략'을 주제로 시스템 통합(SI) 고객사를 초청해 세미나를 개최했다고 30일 밝혔다.

세미나는 글로벌 파트너사인 오토스토어코리아와 공동 주관으로 진행됐다. 참가 기업들에게 확장형 자동화 솔루션의 실질적인 도입 방안을 제시했다.

하현석 카덱스코리아 영업총괄매니저가 오토스토어에 대해 설명하고 있다. (사진=카덱스코리아)

세미나에서는 초고밀도 자동화 저장 솔루션으로서 오토스토어의 장점을 소개하고, 고객사들의 물류 및 제조 환경에서 효율적 운영을 위한 적용 전략을 다뤘다. 참석자들은 특히 오토스토어의 운영 효율성, 비용 대비 효과, 구축 과정 등에 대해 질의했다.

이번 세미나에서 특히 주목을 받은 것은 카덱스코리아가 독점적으로 제안하는 오토스토어 스타터그리드다. 이는 표준화된 모듈을 기반으로 최대 4개월 이내 운영 및 실행이 가능한 중·소규모의 오토스토어 시스템이다.

▲소형 다품종 재고를 보관하는 제조사 ▲공간이 부족한 창고 운영 기업 ▲인건비 절감과 스마트팩토리 전환을 동시에 추진하는 기업 ▲비즈니스가 급격히 성장하는 스타트업 등 다양한 고객군에 적합한 솔루션이다.

송재명 카덱스코리아 대표는 "한국 시장에서 구체적인 컨설팅을 통해 중소·중견 기업에서 최소한의 규모로도 시작할 수 있는 고객 맞춤형 자동화 전략을 제시해 지속적인 물류 혁신을 지원하겠다"고 말했다.