솔루엠, 화웨이와 통합 ESL 플랫폼 기술 협력

전자가격표시(ESL) 기업 솔루엠이 화웨이와 리테일 디지털 인프라 통합 플랫폼 기술을 개발했다고 10일 밝혔다.

양사는 통신 게이트웨이와 ESL 시스템을 하나의 플랫폼으로 통합해 리테일 매장 중복 투자를 막고 총소유비용(TCO)을 낮추는 솔루션을 공동 개발했다.

경기 용인시 기흥구 소재 솔루엠 사옥 (사진=솔루엠)

협력 핵심은 LTE·와이파이·ESL 프로토콜을 모두 지원하는 올인원 게이트웨이다. 전용 액세스 포인트(AP) 없이도 ESL을 실시간 업데이트하는 기술이다.

와이파이 7 및 블루투스 5.0·5.4 표준을 지원한다. BLE 5.4 지원으로 구형과 신형 ESL을 동시 수용할 수 있어 기존 인프라의 단계적 업그레이드가 가능하다. 독립적 네트워크 구성으로 기존 IT 인프라와 간섭 없이 운영된다. 글로벌 표준 보안 규격을 준수하는 개방형 생태계를 구축해 운영 안정성을 높였다.

비용 절감 효과도 있다. 소형 매장을 위한 액세스 라우터(AR) 기반 솔루션은 전체 구축비용을 최대 55% 절감한다. 대형 슈퍼마켓 대상 ESL 솔루션 2.0은 와이파이 AP에 ESL 기능을 내장해 전체 구축비용을 35% 낮출 수 있다.

양사는 사전 통합 방식으로 고객사가 복잡한 설정 없이 즉시 사용 가능한 환경을 제공해 유지보수 효율을 높였다고 설명했다. 기술협력 성과는 지난 2월 독일 유로샵 2026과 3월 스페인 MWC 2026에서 공개했다.

솔루엠 관계자는 "통신 인프라와 ESL 통합은 단순 비용 절감을 넘어 리테일 매장의 디지털 전환을 가속하는 핵심"이라며 "기술 역량이 제한적인 소형 매장이나 신속한 전개가 필요한 새로운 리테일 형태에서 효과를 발휘할 것"이라고 말했다.