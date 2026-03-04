솔루엠, 펌프킨과 전기차 충전 국산화 나서

30·50kW급 고효율 파워모듈 공급

디지털경제입력 :2026/03/04 08:53

신영빈 기자

글로벌 전자부품·전력 솔루션 전문 기업 솔루엠은 국내 전기 상용차 충전 기업 펌프킨과 '전기차 충전 인프라 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 4일 밝혔다.

펌프킨은 충전기 전체에 100% 국산 기술을 적용하는 것을 목표로 해왔다. 파워모듈 국산화가 핵심 과제였다. 솔루엠 파워모듈 기술력을 높이 평가해 MOU를 체결하게 됐다. 향후 전 모델에 확대 적용하는 방안도 검토할 계획이다.

최용길 펌프킨 대표(왼쪽)와 유동균 솔루엠 ANP 사업부 부사장(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=솔루엠)

이번 협약은 솔루엠 전력 변환 기술력과 펌프킨 대규모 인프라 운영 노하우를 결합해, 급성장하는 상용차 충전 시장에서 독보적인 기술 표준을 수립하기 위해 추진됐다.

양사는 ▲솔루엠이 자체 개발한 파워모듈 펌프킨 충전기 탑재 및 공동 개발 ▲충전기·EV 차량·통합관제를 포함한 해외 상용차 EV 충전 토탈솔루션의 사업화 협력 ▲ESS·태양광 등 신재생에너지 기반 EV 충전스테이션 사업 협력 ▲차세대 충전기 신규 모델 공동 기획 및 기술 협력 등 충전 인프라 사업 전반에서 협력을 강화하기로 했다.

최용길 펌프킨 대표이사는 "펌프킨은 오래전부터 국내 기술 적용률 100%를 목표로 해왔으며 파워모듈 국산화가 그 마지막 퍼즐이었다"며 "솔루엠과의 전략적 파트너십을 통해 명실상부한 국내 기술 기반의 충전 인프라를 전 세계에 선보이겠다"고 말했다.

유동균 솔루엠 ANP 사업부 부사장은 "펌프킨과의 협력은 솔루엠의 전력전자 기술력을 현장에서 입증할 수 있는 최고의 기회"라며 "핵심 부품 기술 자립을 넘어 글로벌 시장이 인정하는 EV 충전 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
