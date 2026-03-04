솔루엠, 펌프킨과 전기차 충전 국산화 나서

글로벌 전자부품·전력 솔루션 전문 기업 솔루엠은 국내 전기 상용차 충전 기업 펌프킨과 '전기차 충전 인프라 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 4일 밝혔다.

펌프킨은 충전기 전체에 100% 국산 기술을 적용하는 것을 목표로 해왔다. 파워모듈 국산화가 핵심 과제였다. 솔루엠 파워모듈 기술력을 높이 평가해 MOU를 체결하게 됐다. 향후 전 모델에 확대 적용하는 방안도 검토할 계획이다.

최용길 펌프킨 대표(왼쪽)와 유동균 솔루엠 ANP 사업부 부사장(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=솔루엠)

이번 협약은 솔루엠 전력 변환 기술력과 펌프킨 대규모 인프라 운영 노하우를 결합해, 급성장하는 상용차 충전 시장에서 독보적인 기술 표준을 수립하기 위해 추진됐다.

양사는 ▲솔루엠이 자체 개발한 파워모듈 펌프킨 충전기 탑재 및 공동 개발 ▲충전기·EV 차량·통합관제를 포함한 해외 상용차 EV 충전 토탈솔루션의 사업화 협력 ▲ESS·태양광 등 신재생에너지 기반 EV 충전스테이션 사업 협력 ▲차세대 충전기 신규 모델 공동 기획 및 기술 협력 등 충전 인프라 사업 전반에서 협력을 강화하기로 했다.

관련기사

최용길 펌프킨 대표이사는 "펌프킨은 오래전부터 국내 기술 적용률 100%를 목표로 해왔으며 파워모듈 국산화가 그 마지막 퍼즐이었다"며 "솔루엠과의 전략적 파트너십을 통해 명실상부한 국내 기술 기반의 충전 인프라를 전 세계에 선보이겠다"고 말했다.

유동균 솔루엠 ANP 사업부 부사장은 "펌프킨과의 협력은 솔루엠의 전력전자 기술력을 현장에서 입증할 수 있는 최고의 기회"라며 "핵심 부품 기술 자립을 넘어 글로벌 시장이 인정하는 EV 충전 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.