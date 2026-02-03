솔루엠, SBA '2025 오픈이노베이션 성과기업' 선정

글로벌 전자가격표시(ESL) 기업 솔루엠은 서울경제진흥원(SBA)의 '2025 오픈이노베이션 프로그램' 성과기업으로 선정됐다고 3일 밝혔다.

솔루엠은 SBA 프로그램을 통해 100개 이상의 스타트업과 미팅을 진행했다. 이 중 10개 기업과 개념증명(PoC)을 거쳐 최종 5개 스타트업과 실질적 기술 협업에 성공했다.

이번 성과는 솔루엠이 단순 ESL 하드웨어 제조사에서 '솔루엠 솔루션 플랫폼(SSP)' 기반의 리테일 솔루션 플랫폼 기업으로 전환하고 있음을 입증하고 있다.

대기업 스타트업 지원이 흔히 일회성 투자나 멘토링에 그치는 것과 달리, 솔루엠은 단계별로 검증하며 실질적인 기술 협업까지 이어갔다는 점에서 차별화됐다는 평가를 받는다.

솔루엠 본사 전경 (사진=솔루엠)

대표적으로 솔루엠과 에즈위메이크 협업은 '식자재 마트의 디지털화'라는 명확한 목표 아래 이뤄졌다. 충남 홍성 왕마트에서 솔루엠 ESL 기술과 에즈위메이크의 이커머스 솔루션을 결합해 실시간 가격 변경 시스템을 구축했다.

솔루엠의 ESL은 가격을 실시간으로 변경할 수 있다. 여기에 에즈위메이크의 이커머스 솔루션이 결합되면서 재고 수량, 유통기한, 시간대별 수요를 고려한 자동 가격 조정이 가능해졌다.

유통기한이 임박한 상품은 가격을 자동으로 낮춰 판매하고, 인기 상품은 수요에 따라 가격을 조정한다. 항공권이나 호텔에서나 가능했던 '다이내믹 프라이싱'이 동네 마트에서 구현된 것이다.

결과적으로 매장 운영 효율은 올라갔고, 고객 스마트폰으로 행사 알림을 보내는 과정에서 데이터 기반의 광고 수익(RMN)이라는 새로운 시장이 열렸다.

씨드앤과의 협업은 '지속 가능한 기술'에 초점을 맞췄다. AI가 매장 상황에 맞춰 온도를 조절하며 에너지를 절감하는 씨드앤의 냉난방 최적화 기술을 솔루엠의 매장 관리 플랫폼에 통합했다.

솔루엠 관계자는 "솔루엠의 인프라와 씨드앤의 알고리즘을 결합해 탄소 배출을 줄이고 운영 비용을 절감하는 ESG 경영 모델을 만들었다"며 "이는 글로벌 고객사들이 중시하는 ESG 요구사항을 충족시키는 결정적인 카드가 됐다"고 설명했다.

솔루엠 오픈이노베이션 전략은 회사의 근본적인 사업 전환과 맞닿아 있다. 2015년 삼성전기에서 분사해 2021년 코스피에 상장한 솔루엠은 현재 글로벌 ESL 시장 2위 기업으로, 전 세계 5만개 이상 매장에 3억5천만개 ESL을 공급하고 있다.

하지만 ESL 시장은 하드웨어 스펙 경쟁이 치열하다. 솔루엠이 선택한 돌파구는 SSP다. 단순히 ESL 하드웨어를 판매하는 것이 아니라, 다양한 스타트업의 소프트웨어 기술을 통합해 고객사에 맞춤형 디지털 전환(DX) 솔루션을 제공한다는 전략이다.

에즈위메이크와의 협업이 대표적이다. ESL이라는 하드웨어에 다이내믹 프라이싱이라는 소프트웨어가 결합되면서, 단순 가격표시를 넘어 '수익 최적화 솔루션'으로 진화했다.

솔루엠의 차별점은 PoC에서 끝나지 않는다는 점이다. SBA 프로그램을 통해 PoC에 필요한 자금을 확보하고, 이를 통해 스타트업과 적극적으로 협업했다. 협업 가능성이 있다고 판단하면 지분 투자까지 진행한다.

해외 전시회 참가 기회 제공, 해외 시장 PoC 지원, 펀드 운용사 추천 등 스타트업의 성장을 다각도로 돕고 있다. 최근 중소벤처기업부 주관 사업에서 '티제이랩스'와 스마트 리테일 솔루션을 개발해 대상을 차지한 것도 이러한 협업의 연장선이다.

솔루엠 관계자는 "스타트업은 우리의 기술을 현장에 뿌리내리게 하는 가장 강력한 '혁신 엔진'이다"며 "협업을 통해 완성된 SSP를 통해 글로벌 리테일 시장의 DX 패러다임을 완전히 바꿔놓겠다"고 말했다.