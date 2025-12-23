솔루엠, 인니 최대 리테일러 페피토와 MOU

글로벌 전자선반라벨(ESL) 전문기업 솔루엠은 인도네시아 발리 지역 최대 리테일 기업인 페피토 그룹과 중장기적인 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 23일 밝혔다.

양사는 내년부터 페피토 그룹이 운영하는 전 매장에 ESL 솔루션을 단계적으로 도입하기로 합의했다. 페피토 그룹은 현재 발리 지역에서 약 50개의 슈퍼마켓과 500곳 이상의 편의점을 운영하는 대표적인 리테일 체인이다.

프레디 수라이만 페피토 그룹 총괄 사장(앞줄 왼쪽)과 백승관 솔루엠 ESL 사업부 전무(앞줄 오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=솔루엠)

이 밖에도 ▲디지털 사이니지 및 IoT 제품군을 활용한 매장 디지털 전환 가속화 ▲화장품 등 다양한 분야의 공동 사업 확대 및 신규 비즈니스 창출 등 영역에서 협력한다.

솔루엠은 이번 협력이 동남아 시장 진출을 가속화하는 중요한 교두보가 될 것으로 기대하고 있다. 인도네시아는 리테일 시장이 빠르게 성장하고 있으며, ESL 도입을 통한 가격 관리 자동화, 운영 효율화, 고객 경험 개선 등 디지털 전환 수요가 높다.

솔루엠은 현재 13개국에 해외 법인을 운영하고 있다. 베트남(월 700만 개 생산), 멕시코, 브라질, 인도, 중국 등 글로벌 생산 거점을 확보해 안정적인 공급 역량을 갖추고 있다. 이번 협력을 발판 삼아 동남아 전역으로 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다.

이기철 솔루엠 ESL동남아 지역 법인장은 "앞으로 ESL을 넘어 다양한 리테일 테크 솔루션을 제공해, 인도네시아를 포함한 동남아 전역 리테일 고객들에게 실질적인 비즈니스 가치를 창출하는 핵심 파트너가 될 것"이라고 말했다.