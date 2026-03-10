파블로항공, 국산 '소버린 드론' 생태계 구축

군집AI 항공·방산 플랫폼 기업 파블로항공은 지난달 26일 부산 벡스코에서 열린 드론쇼코리아(DSK 2026)에서 국산 부품 기반 '소버린 드론' 개발과 안정적 공급망 구축을 위한 '팀 파블로' 프로젝트를 시작했다고 10일 밝혔다.

회사는 글로벌 수준 군집AI 기술을 기반으로 드론 플랫폼 및 운용 솔루션을 제공할 계획이다. 프로젝트 참가사들의 부품 개발 및 도입을 지원할 수 있는 시험 환경을 지원해 안정적인 국산 부품 공급망을 구축하는데 앞장설 계획이다.

파블로항공이 지난달 26일 DSK 2026에 마련한 전시 부스에서 '소버린 드론' 개발을 위한 '팀 파블로' 프로젝트를 론칭하고 11개 주요 부품 기업들과 첫 밋업 행사를 진행했다. (사진=파블로항공)

참가 기업은 파블로항공을 포함해 ▲CTNS(배터리 패키지 및 모니터링 시스템) ▲유벳(배터리셀) ▲캔랩(AI카메라 모듈) ▲메이사(AI기반 드론∙위성 데이터 솔루션) ▲쿠오핀(초저지연 영상전송 및 데이터링크) ▲평행공간(포인트 클라우드 기반 자동 3D 모델링) ▲모터이엔지(드론모터) ▲성진테크윈(조종기) ▲위플로(드론 점검 플랫폼 및 드론 스테이션) ▲사일런스스카이(프로펠러) 등 11곳이다.

팀 파블로는 첫 프로젝트 사업으로 올 해 육군에서 대규모 수요가 예상되는 'FPV 교육용 드론' 개발을 선정했다. 파블로항공은 FPV 교육용 드론 설계부터 대량 생산 체계 구축 및 품질관리까지 전 과정을 주도한다. 비행제어(FC) 및 전원분배장치(PDU), GNSS, AI 추적 등 핵심 비행 및 임무 기능을 담당하는 자체개발 장비도 제공할 계획이다.

김영준 파블로항공 의장 겸 창업자는 "소버린 드론은 단순 공급망 리스크 관리 차원을 넘어 국가 기술 경쟁력 제고 측면에서 필수적"이라며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 국산 부품 기반 소버린 드론 개발을 위해 파트너들과 적극적인 기술 교류 및 최적화된 성능 시험 환경 조성에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편 파블로항공은 지난달 25일부터 27일까지 열린 DSK 2026에서 글로벌 도약을 위한 3대 군집AI 핵심 분야로 ▲방위산업 ▲인스펙션 ▲드론아트쇼를 확립하고, 다양한 산업 분야별 전용기체 및 최적화 운영 솔루션 개발을 통한 '맞춤형 기술 혁신 로드맵'을 제시했다.