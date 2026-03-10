신세계백화점, 본점서 BTS 컴백 기념 팝업 진행

정규 5집부터 공식 상품까지 전시…사전예약제로 운영

유통입력 :2026/03/10 10:15

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

신세계백화점이 하이브와 손잡고 방탄소년단(BTS) 정규 5집 ‘ARIRANG’(아리랑) 발매를 기념한 팝업스토어를 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 팝업은 오는 20일부터 4월 12일까지 신세계백화점 본점 더 헤리티지 4층에 위치한 ‘헤리티지 뮤지엄’에서 열린다. 약 125평 규모의 전시 공간을 활용해 방탄소년단 신보와 다양한 상품을 함께 만나볼 수 있도록 구성했으며, 방문 수요를 고려해 사전 예약제로 운영된다.

특히 오는 21일 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 특별 공연에 앞서 방탄소년단 관련 상품과 콘텐츠를 하루 먼저 만날 수 있다.

신세계백화점 본점 전경. (제공=신세계백화점)

팝업스토어에서는 방탄소년단 정규 5집을 비롯해 다채로운 공식 상품을 선보인다. 최근 출시된 공식 응원봉도 팝업 현장에서 직접 만나볼 수 있다.

관련기사

신세계백화점은 방탄소년단 컴백을 기다려온 케이팝 팬들이 음악과 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 다양한 상품과 전시를 선보일 계획이다.

신세계백화점 관계자는 “방탄소년단의 완전체 컴백이라는 글로벌 이벤트에 맞춰 전 세계 음악 팬들이 함께 즐길 수 있는 특별한 팝업을 준비했다”며 “앞으로도 신세계는 쇼핑을 넘어 문화와 경험이 결합된 글로벌 명소로 만들어 갈 것”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
방탄소년단 신세계백화점 BTS 컴백 팝업스토어 광화문

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 1c D램 'LPDDR6' 개발…하반기 공급 시작

"자율주행 로봇 플랫폼 확장…휴머노이드까지 얹는다"

‘단종 앓이’가 쏘아올린 천만관객…‘왕사남’ 흥행비결 세 가지

코스피 5%·코스닥 4% 반등…코스피 매수 사이드카 발동

ZDNet Power Center