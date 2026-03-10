메가MGC커피-SM엔터, ‘SMGC 캠페인 시즌2’ 협약

메가MGC커피 운영사 엠지씨글로벌과 SM엔터테인먼트가 ‘SMGC 캠페인 시즌2’ 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

10일 메가MGC커피에 따르면 양사는 전날 협약을 맺고 올해도 ‘SMGC 캠페인’을 이어가기로 했다. 지난해 진행한 협업 성과를 바탕으로, 올해는 온·오프라인을 연계한 팬 경험 확대에 초점을 맞춘다는 계획이다.

협약에 따라 SM엔터테인먼트는 소속 아티스트를 활용한 홍보를 지원하고, 엠지씨글로벌은 메가MGC커피의 전국 매장 네트워크와 브랜드 역량을 활용해 캠페인 확산에 나선다.

(사진=메가MGC커피)

양사는 지난해 하츠투하츠 데뷔 프로모션을 시작으로 슈퍼주니어, 라이즈, NCT WISH 등과 연계한 시즌별 메뉴, 팬 사인회 등 협업을 진행했다. 메가MGC커피는 커피 브랜드와 K-팝 IP를 결합한 마케팅으로 고객 접점을 넓혔다고 설명했다.

관련기사

회사 측은 특히 지난해 5월 인천아시아드주경기장에서 열린 ‘2025 SBS 메가 콘서트’와 연계한 티켓 프리퀀시 행사에 메가MGC커피 공식 앱을 통해 10만명 이상이 참여했다고 밝혔다.

메가MGC커피 관계자는 “올해는 기존 아티스트뿐 아니라 새로운 아티스트도 합류해 시즌2를 더 풍성하게 전개할 예정”이라며 “전국 매장 네트워크를 활용해 팬과 아티스트가 일상 속에서 더 가깝게 만날 수 있도록 하겠다”고 말했다.