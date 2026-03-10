퀄컴, 드래곤윙 기반 플랫폼 '아두이노 벤투노 Q' 출시

퀄컴 자회사 아두이노는 독일 뉘른베르크에서 10일부터 12일까지 3일간 열리는 '임베디드 월드 2026'을 앞두고 신규 플랫폼 '아두이노 벤투노 Q'를 출시했다.

아두이노 벤투노 Q는 Arm 코어텍스 8코어 CPU와 아드레노 GPU, 40 TOPS(1초당 1조번 연산)급 헥사곤 텐서 NPU와 퀄컴 스펙트라 692 영상처리장치(ISP)로 구성된 드래곤윙 IQ8(IQ-8275)로 구동된다.

여기에 각종 모터 등을 제어하는 STM32H5F5 소형제어장치(MCU)를 병렬 구조로 구성했다. 메모리는 16GB, 저장공간은 eMMC 64GB이며 PCI 익스프레스 4.0 기반 NVMe SSD를 연결할 수 있는 M.2 커넥터도 보드상에 기본 장착했다.

퀄컴 드래곤윙 SoC 기반 아두이노 벤투노 Q 플랫폼. (사진=아두이노)

2.5G 이더넷과 와이파이6, 블루투스 5.3을 기본 지원하며 PWN, GPIO, CAN-FD 등 산업용 입출력 규격을 갖췄다.

헥사곤 텐서 NPU와 대용량 메모리, 저장공간을 활용해 거대언어모델(LLM) 기반 생성 AI를 로컬에서 실행 가능하다. 카메라를 최대 3대까지 연결해 비전 기반 로봇, 위험 행동 감지 등 구현에 활용할 수 있다.

기본 운영체제는 우분투·데비안 리눅스이며 STM32H5F5 MCU는 별도 운영체제로 구동해 시간 정확도가 요구되는 작업에서 정확성을 높였다.

PC에 연결하거나 독립 실행이 가능하며 우노 실드, 아두이노 모듈리노 노드, 라즈베리 파이 햇츠 등 인터페이스를 바로 지원한다.

올 2분기부터 아두이노 스토어와 디지키, 마우저 등 공식 리셀러를 통해 공급 예정이며 가격은 미정.