퀄컴 "2029년 6G 통신 상용화"

[바르셀로나(스페인)=박수형 기자] 퀄컴이 2029년부터 6G 통신 상용 시스템을 제공하기 위한 로드맵을 제시했다. 이를 위해 글로벌 주요 산업 파트너와 함께 6G 개발과 글로벌 확산을 가속하기 위한 전략적 협의체를 출범했다.

크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO는 2일(현지시간) “6G는 단순한 차세대 무선 기술을 넘어, 디바이스와 엣지, 클라우드 전반에 지능을 분산시키는 AI 네이티브 미래를 구현하는 핵심 기반”이라며 “이를 통해 네트워크 사업자는 AI 중심 기업으로 도약하게 될 것”이라고 말했다.

이어, “여러 세대에 걸쳐 글로벌 무선 혁신을 이끌어 온 퀄컴의 깊은 전문성과 역량을 바탕으로 6G 개발과 상용화를 추진할 것”이라며 “이를 위해 협력체는 공동의 목표 아래 투자와 기술 혁신을 결집해 2029년부터 6G 상용화 실현에 나설 것”이라고 밝혔다.

MWC26 퀄컴 전시 부스에 소개된 6G 통신 콘셉트

6G는 ▲초연결 ▲광역 센싱 ▲고성능 컴퓨팅 등 3가지 주요 핵심을 기반으로 한 AI 내제 시스템으로 설계되고 있다.

광역 센싱 기능이 통합된 지능형 무선 기술, 고성능 고효율 컴퓨팅 기반의 가상화 및 클라우드 RAN, AI 기반 네트워크 자율화, 완전히 새로운 AI 워크로드를 위한 엣지화 등이 주요 특징이다.

협력체는 ▲디바이스 ▲ 네트워크 ▲ 클라우드 인프라라는 세 가지 핵심 아키텍처 영역에 초점을 맞추고 있다. 참여 기업들은 6G를 지능형 AI 네이티브 디바이스 및 네트워크 플랫폼으로 발전시키겠다는 공동의 목표에 따라 2028년 6G 규격을 준수하는 사전 상용 디바이스와 네트워크 시연을 진행할 계획이다.

아울러 6G 준비상황을 판단할 수 있는 공통 산업 벤치마크 수립, 2029년부터 글로벌 상호운용이 가능한 상용 6G 시스템을 단계적으로 도입할 예정이다.