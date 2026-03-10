토스, 소호스코어 첫 상용화…IBK저축은행과 맞손

토스(운영사 비바리퍼블리카)가 개인사업자 신용평가모형 '소호스코어'를 개인사업자 대출에 활용한다.

10일 토스는 IBK저축은행과 손잡고 토스 소호스코어를 활용한 개인사업자 전용 상품 'IBKSB x Toss 사장님 신용대출'을 출시한다고 밝혔다.

소호스코어는 토스와 한국평가데이터가 함께 개발, 개인사업자 대표의 금융 마이데이터를 활용해 종합적으로 반영해 신용도를 산출한다. IBK저축은행이 기존에 운영해온 개인 신용평가시스템(CSS)에 소호스코어를 결합해 심사를 진행한다는 계획이다.

서울시 강남구 역삼동 토스 본사에서 열린 업무협약식에서 (사진 왼쪽부터) 토스 대출중개사업본부 채우리 실장, IBK저축은행 CSS운영팀 김성수 팀장, 토스 금융사업부문 김진형 부문장, IBK저축은행 영업전략본부 정성민 본부장, IBK저축은행 박희성 부사장, 토스 금융사업부문 신현호 부사장, IBK저축은행 디지털금융부 오영희 부장, IBK저축은행 상품개발부 이대희 부장, IBK저축은행 상품개발부 윤슬기 과장, 토스 대출중개사업본부 고은호 본부장이 기념 촬영을 하고 있다.(사진=토스)

상품은 토스 앱에서 검색할 수 있으며 추후 확대한다는 게 회사 입장이다.

신현호 토스 부사장은 “이번 협업은 토스 소호스코어가 실제 금융상품에 적용된 첫 사례라는 점에서 의미가 크다”며 “개인사업자의 다양한 사업 활동을 입체적으로 반영해 금융 접근성을 한층 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

박희성 IBK저축은행 부사장은 “토스와의 협력을 통해 개인사업자 신용평가 모델을 한 단계 고도화하게 됐다”며 “데이터 기반 심사를 통해 중저신용 사업자에 대한 금융 접근성을 확대하고, 저축은행의 포용금융 역할을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.