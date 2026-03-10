나스닥, 크라켄과 맞손…토큰 증권 거래 인프라 구축 박차

나스닥이 토큰 증권 거래를 위한 인프라 개발에 나섰다.

9일(현지시간) 로이터 통신 등 외신에 따르면 나스닥은 가상자산 거래소 크라켄의 운영사인 페이워드와 협력해 블록체인 기반 주식 거래를 위한 인프라 구축을 진행한다.

나스닥은 페이워드 토큰화 플랫폼인 '엑스스톡스(xStocks)'를 사용해 고객이 기존 인프라서 블록체인 네트워크로 증권을 이전할 수 있도록 지원할 예정이다.

별도로 나스닥은 유럽 전역에서 블록체인 기반 주식 거래를 촉진하기 위해 독일 증권거래소 운영사인 보르제 슈투트가르트(Boerse Stuttgart) 토큰화 결제 플랫폼과 파트너십을 체결했다고 발표했다.

나스닥은 주식 및 기타 상장지수펀드(ETF) 토큰화를 통해 의결권 행사와 주주 참여를 활발하게 하는데 중점을 둘 것이라고 부연했다.

탈 코헨 나스닥 사장은 "토큰화는 늘 연결되어 있다는 이점이 있으며 이를 활용해 투자자가 시장에 접근하는 방식과 발행사가 주주와 소통하는 방식을 개선할 수 있는 잠재력을 가지고 있다"고 진단했다.

나스닥은 지난해 9월 미국 증권거래위원회(SEC)에 디지털 또는 토큰화된 형태 증권 거래를 허용에 달라고 승인을 요청했다.

미국서 작년 지니어스 액트가 통과한 이후 디지털 자산 인프라에 대한 기관 도입이 속속 이어지고 있다.

앞서 1월 뉴욕증권거래소 모회사인 인터컨티넨탈 익스체인지(는 토큰화된 증권의 24시간 거래 및 온체인 결제를 가능하게 하는 블록체인 기반 플랫폼에 대한 규제 승인을 추진하고 있다고 말했다.

로빈후드·제미니·크라켄은 이미 유럽에서 토큰화된 주식을 출시했으며, 코인베이스와 스타트업 디나리는 미국에서 유사한 상품에 대한 승인을 추진 중이다.