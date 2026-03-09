신한금융, 혁신기업 잠재력 '평가'하고 발전 '디딤돌' 놔준다

신한금융그룹이 새로운 기술력을 보유하고 혁신성을 가진 미래 성장 기업을 적극 지원하기 위해 지금과 다른 기업 신용평가 시스템 구축에 나선다.

9일 신한금융에 따르면 기업 성장 가능성을 반영한 평가 체계가 필요하다고 보고 새로운 신용평가 시스템 개발에 착수했다.

현재 금융권의 기업 신용평가 방식은 재무 실정 등 과거 성과를 위주로 보게 설계됐다. 신한금융은 이와 다르게 기업 기술력·사업 모델·산업 전망 등 미래 경쟁력을 반영한 신용평가를 단행하겠다는 것.

신한금융그룹이 기업 성장성을 토대로 신용평가를 하는 시스템을 개발한다.(자료=신한금융그룹)

벤처·첨단·혁신 기업 등 성장 잠재력이 높은 기업을 대상으로 성장 단계와 산업 특성을 고려한 평가 기준을 적용한다. 전통 금융정보와 대안정보 등을 함께 활용해 사업성·시장 성장성·기술 경쟁력을 종합적으로 분석할 예정이다.

관련기사

해당 시스템을 기존 기업신용평가 체계와 연계해 기업 여신 심사, 투자금융 의사결정, 산업별 성장기업 발굴 등 다양한 기업금융 분야에 활용할 계획이다.

신한금융 관계자는 “기업 성장성 신용평가 시스템은 기술력과 성장 잠재력을 보유한 기업을 보다 정교하게 평가하기 위한 새로운 기업 평가 체계”라며, “신한금융은 산업과 미래 변화에 대한 ‘선구안’을 바탕으로 혁신 기업과 국가 전략 산업을 지원하는 ‘생산적 금융’을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.