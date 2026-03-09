파라택시스이더리움, 이더리움 2577개 추가 취득

파라택시스이더리움(구 신시웨이)은 이더리움 2577개를 80억 원에 추가 취득, 현재 누적 보유량이 총 8691개라고 9일 밝혔다.

파라택시스이더리움은 첫 이더리움 매입 이후 빠른 속도로 트레저리 전략을 실행하고 있다. 향후 자금 상황과 시세를 종합적으로 검토, 추가 매입을 이어갈 계획이다. 이더리움을 핵심 재무 자산으로 쌓아가는 전략 기조에는 변함이 없다고 밝혔다.

회사측은 이번 매입은 단순한 보유 수량 확대가 아니라고 강조했다. 이더리움이 미래 금융 인프라의 중심축으로 자리잡아 가고 있다고 판단, 매입을 결정했다는 것이다. 실제 스테이블코인, 실물자산 토큰화(RWA), 온체인 결제 등 블록체인 기반 금융 서비스가 빠르게 확산, 이더리움은 이러한 흐름을 이끄는 핵심 인프라로 자리잡으며 글로벌 금융 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.

이명훈 대표는 "이번 추가 취득은 이더리움 트레저리 전략을 흔들림 없이 이어가겠다는 의지와 자신감을 보여주는 것"이라며 "아시아 1위를 목전에 둔 만큼 글로벌 이더리움 보유 기업으로서의 입지를 확고히 다져나가겠다"고 말했다.