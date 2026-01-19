신시웨이, '파라택시스 이더이움' 사명 변경...대표 이명훈

코스닥 상장 보안SW기업 신시웨이(290560)가 ‘파라택시스 이더리움(Parataxis Ethereum, Inc.)’으로 사명을 변경하고 최대주주 변경에 따른 모든 절차를 마무리했다고 19일 밝혔다. 미국 기반 디지털 자산 투자사 파라택시스 홀딩스 LLC가 신시웨이를 인수한데 따른 조치다.

파라택시스이더리움은 이번 임시주주총회 및 거래 종결을 통해 파라택시스 홀딩스 LLC(이하 ‘파라택시스’) 계열사로 공식 리브랜딩을 완료했다. 이와 함께 이사회 구성원과 감사도 새로 선임했다.

이번에 사내이사로 선임된 경영진은 기관 자본 시장, 디지털 자산, 리스크 관리 및 규제 정책 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 보유한 인사들로 구성됐다.

신임 대표에는 이명훈 이사(영문명 Michael Myunghoon Lee)가 선임됐다. 이 대표는 1989년생으로 미국 UCLA 출신이다. 컴투스 USA 이사와 크릿벤처스 벤처파트너를 역임하며 글로벌 사업 확장 및 투자 분야에서 역량을 입증해 온 전문가다.

이와 함께 사내이사로 에드워드 친(Edward Chin)과 앤드류 김(Andrew Kim)이 합류, 글로벌 디지털 자산 전략 및 리스크 관리 체계를 공고히 할 예정이다. 또 사외이사에는 최충인, 감사에는 황현일이 각각 선임되어 경영 투명성과 전문적인 감독 기능을 강화했다.

파라택시스이더리움은 향후 국내 선도적인 이더리움 트레저리 기업으로 거듭나기 위해 확장 계획을 적극 추진함과 동시에 기존 핵심 사업인 정보보안 사업 역시 변함없이 지속 영위한다는 계획이다.

정보보안 부문은 기존과 동일하게 유경석 사장이 이끌며 전문성과 서비스 연속성을 유지한다. 회사는 기존 보안 사업의 안정적인 기반 위에 신규 이더리움 트레저리 사업을 더해 시너지를 극대화하고 미래 성장 동력을 확보할 계획이다.

이명훈 파라택시스이더리움 신임 대표는 “이번 임시주주총회와 파라택시스와의 거래 종결은 회사의 새로운 이정표가 될 것”이라며 “그간 힘써주신 임직원과 이사회, 투자자 및 파트너사 분들께 깊이 감사드린다”고 전했다. 이어 “검증된 전문성을 바탕으로 앞으로 한국 시장에서 최고 수준의 기관급 이더리움 트레저리를 구축하는 데 박차를 가하며, 기존 보안 사업의 안정적 성장을 동시에 이끌어 나가겠다”고 포부를 밝혔다.

회사는 “이번 거래 종결로 인한 향후 구체적인 사업 전략과 실행 계획을 순차적으로 공개하며 시장과 소통해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.