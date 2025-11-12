신시웨이, 영업익 154% '껑충'…매출도 19% 동반 성장

정보보안 전문 기업 신시웨이가 암호화 부문 호조세의 영향으로 올해 3분기 호실적을 거뒀다.

정보보안 전문기업 신시웨이는 2025년 3분기 매출 29억6천930만원, 영업이익 8억2천401만원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 18.8%, 154% 성장했다고 11일 밝혔다.

당기순이익은 7억5천601만원으로 전년 대비 101% 증가했다. 3분기 누적 기준으로도 매출 18.9%, 영업이익 197.2%, 당기순이익 57.8% 성장하며 2분기에 이어 견조한 실적 흐름을 이어갔다.

신시웨이 CI.

영업이익 증가폭에 비해 당기순이익 성장률이 상대적으로 낮은 것은 법인세비용 증가 때문이라는 게 회사 측 설명이다. 회사 관계자는 "지속적인 고용 증가에도 비용 관리에 집중하며 3분기 판매관리비는 전년 동기 대비 3.3% 감소했고, 누적 기준으로도 4%대를 유지하고 있다"고 말했다.

이번 매출 실적은 암호화 부문의 호조세가 주도했다. 국가공유데이터 플랫폼 구축과 기관공유데이터 관리 시스템 구축에 따른 암호화 수요와 금융권의 비정형 데이터 암호화 신규 구축 사업이 맞물리면서 3분기 암호화 매출은 전년 대비 317% 급증했다.

특히 공공기관이 보유한 데이터를 다른 기관과 공유·활용할 수 있도록 지원하는 '기관공유데이터 관리 시스템' 구축이 본격화되면서 대부분 공공기관이 도입 대상인 만큼 관련 수요가 크게 늘어난 것으로 분석되며 내년에도 관련 사업이 이어질 것으로 회사는 내다봤다.

공공기관과 주요 기업들의 단일 시스템 구축이 이어지면서 클라우드 부문도 안정적인 성장세를 이어가고 있다. 인공지능(AI) 시대가 본격화되며 관련 시스템을 도입하는 민간 기업이 늘어난 가운데, 클라우드 시장 자체가 지속 성장하면서 클라우드서비스 보안인증(CSAP) 취득을 위해 보안 시스템을 구축하는 기업도 증가했다. 이에 힘입어 클라우드 매출은 3분기 누적 기준 전년 대비 9.5% 늘며 두 자릿수에 근접한 성장률을 유지하고 있다.

반면 접근제어 분야는 43.1% 감소했다. 회사 관계자는 "접근제어는 다양한 정책 구성으로 암호화보다 구축 기간이 길다"며 "프로젝트 검수 이후 매출이 인식되는 만큼 구축이 진행 중인 프로젝트들의 매출은 4분기에 반영될 예정"이라고 설명했다.

관련기사

한편 신시웨이는 경영 효율화에도 주력하고 있다. 제품 기능 개발과 유지보수 과정에 AI를 적극 도입해 개발 생산성을 높이는 동시에 비용을 절감하기 위해 앞서 신설한 'AI TF'를 통해 AI 주도 개발 프레임워크를 단계적으로 구축하며 수익 구조를 고도화하고 있다.

신시웨이 유경석 대표는 "공공 부문의 디지털 전환이 가속화되고 각종 보안 사고로 데이터 보안의 필요성이 높아지면서 매출에도 긍정적인 영향을 미쳤다"며 "특히 기관공유데이터 시스템 구축이 본격화되고 제로트러스트, 국가보안관리체계 방안이 꾸준히 제기되면서 공공사업에 큰 전환점이 될 것으로 기대된다"고 말했다.