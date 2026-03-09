다양한 GPU 한 곳에서 비교…디딤365, AI 인프라 허브 '디딤GPU' 출시

디딤365가 다양한 그래픽처리장치(GPU) 자원을 통합 관리하는 플랫폼을 앞세워 인공지능(AI) 인프라 구축·운영 시장 공략에 나선다. 단순 GPU 인프라 공급을 넘어 설계·최적화·운영까지 지원하는 매니지드 서비스(MSP) 역량을 기반으로 기업 AI 전환(AX)을 지원한다는 목표다.

디딤365는 최적화된 AI 인프라 수립과 효율적인 리소스 관리를 지원하는 '디딤GPU 통합 허브 서비스'를 공식 출시했다고 9일 밝혔다.

최근 생성형 AI 경쟁이 본격화되면서 고성능 GPU 자원 확보는 기업의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다. 그러나 기업들은 서비스형 GPU(GPUaaS) 공급사마다 다른 기술 규격과 과금 체계를 개별적으로 비교해야 하는 부담을 겪고 있으며 이 과정에서 인프라 파편화와 운영 복잡성이 AI 도입의 장애 요인으로 지적돼 왔다.

디딤GPU 웹사이트 메인 페이지 (사진=디딤365)

디딤365가 이번에 선보인 디딤GPU는 국내외 GPUaaS 리소스를 통합한 멀티 GPU 허브 서비스다. 기업이 단일 창구에서 KT클라우드·네이버클라우드플랫폼·NHN클라우드·아마존웹서비스(AWS) 등 다양한 인프라의 성능·비용을 비교하고 바로 도입할 수 있도록 돕는다.

서비스는 엔비디아 B200·H200·H100 등 최신 하이엔드 GPU 라인업을 확보해 초거대 AI 모델 구축을 추진하는 기업 수요를 겨냥했다. 동시에 데이터 분석, 딥러닝 학습과 추론, 영상 처리, 3D 렌더링 등 고부하 워크로드에 최적화된 범용 GPU 환경도 제공한다. 기업별 비즈니스 목적에 맞춘 인프라 설계와 탄력적인 운영 환경을 지원한다는 목표다.

디딤365는 단순 자원 중개를 넘어 고객 비즈니스 모델에 맞춘 하드웨어(HW) 제안과 운영을 포함한 AX 전문 매니지드 서비스도 전면에 내세웠다. 20년 이상 축적된 MSP 경험을 바탕으로 ▲AI 워크로드 맞춤형 아키텍처 설계 ▲성능 테스트(BMT) 지원 ▲GPU 최적화 컨설팅 및 운영 지원 등을 통합 제공한다.

또 디딤GPU 이용 고객에게는 멀티·하이브리드 클라우드 환경에서도 일관된 운영체계를 유지할 수 있는 통합 대시보드가 제공된다. 분산된 GPU 자원의 실시간 가동률과 비용을 단일 인터페이스에서 관리할 수 있으며 인프라 관리 부담을 줄이고 AI 모델 개발과 고도화에 집중할 수 있도록 한다.

주요 공략층은 거대언어모델(LLM) 개발·파인튜닝을 수행하는 AI·머신러닝 기업, 복잡한 수치 계산과 시뮬레이션을 수행하는 연구기관, 고성능 3D 렌더링과 영상 편집 인프라가 필요한 콘텐츠 제작사, 대규모 데이터 분석 기업 등이다.

디딤365는 이번 서비스 출시를 계기로 GPU 기반 AI 인프라 시장 공략을 강화하고 중장기 성장 전략도 본격화한다는 방침이다. 회사는 디딤GPU 사업을 통해 매출 성장 동력을 확보하고 2027년 기업공개(IPO)를 목표로 사업 확대에 속도를 낼 계획이다. 이를 위해 최근 기업부설연구소를 부문급 조직으로 격상하는 등 AX 기술 내재화와 연구개발(R&D) 역량 강화 중심의 조직 개편도 단행했다.

관련기사

장민호 디딤365 대표는 "디딤GPU는 단순한 GPU 자원 공급을 넘어 기업의 복잡한 인프라 현안을 관통하는 지능형 컨트롤 타워 역할을 수행할 것"이라며 "디지털서비스 전문계약제도 최대 계약을 달성한 국내 1위 클라우드 MSP로서 축적한 압도적 노하우를 GPU 시장에 이식하겠다"고 밝혔다.

이어 "고객사가 가장 신속하고 효율적으로 AX 비전을 실현할 수 있도록 차별화된 AX 전문 매니지드 서비스 역량을 결집하겠다"고 강조했다.