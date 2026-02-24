베슬AI, GPU 클라우드 서비스 출시…연내 1만장 규모 인프라 구축

베슬AI가 올해 1만 장 규모 최신 그래픽처리장치(GPU) 인프라를 구축해 클라우드 사업 확대에 나선다.

베슬AI는 GPU 자원을 효율적으로 운영하는 서비스 '베슬 클라우드'를 공식 출시했다고 24일 밝혔다.

베슬 클라우드는 분산된 GPU 자원을 활용해 인공지능(AI) 개발 환경의 비용과 운영 부담을 줄이는 데 초점을 맞춘 클라우드 서비스다. 회사 측에 따르면 업계 최소 수준인 분 단위의 과금 체계를 적용했으며 작업을 중단해도 데이터와 환경을 유지하는 '스마트 퍼징' 기능을 통해 유휴 자원 비용을 최소화한다.

베슬AI가 GPU 클라우드 서비스를 출시했다. (사진=베슬AI)

장애 발생 시 자동 복구 기능과 다중 클러스터 기능도 지원해 안정적인 운영 환경을 제공한다. 글로벌 보안 통제 기준인 'SOC 2 타입 2' 인증을 획득해 기업 환경에 필요한 신뢰성과 안정성도 확보했다.

이번 출시는 베슬AI가 추진하는 글로벌 인프라 공급망 네오클라우드 전략의 본격적인 실행 단계에 해당한다. 회사는 이스라엘·미국·핀란드·한국을 포함한 6개 지역 데이터센터와 계약을 체결했으며 연내 신규 데이터센터 구축을 포함해 H200·B200·B300 등 GPU 1만 장 규모의 인프라를 단계적으로 확충할 계획이다. 이를 통해 증가하는 고성능 연산 수요에 대응한다는 방침이다.

현재 베슬 클라우드는 미국 피지컬 AI 스타트업부터 국내 대형 금융지주에 이르기까지 100여 개 기업 및 연구기관에서 이용되고 있다. 특히 로보틱스·미세 조정·자율주행 등 고성능 연산이 요구되는 딥테크 분야와 금융권에서 실제 상용 환경에 활용되며 안정성을 검증받고 있다.

베슬 클라우드는 지난 1월 한 달 만에 지난해 베슬AI 전체 연간 매출의 50% 이상을 기록했다. 이는 고성능 연산 자원 운영에 대한 시장 수요가 빠르게 확대되고 있음을 보여주는 지표다.

안재만 베슬AI 대표는 "AI 인프라 경쟁은 단순히 GPU 수량 확보를 넘어 전 세계에 분산된 자원을 얼마나 효율적으로 연결하고 운영하느냐가 핵심"이라며 "확충 중인 GPU 인프라와 이미 확인된 성장 흐름을 기반으로 올해 전년 대비 10배 이상의 매출 성장을 달성하고 네오클라우드 생태계를 글로벌 수준으로 확장해 나가겠다"고 말했다.