건국대, 서울음악영재교육 장학생 모집…3월 말까지

건국대학교 음악영재교육원이 서울시와 함께 ‘2026 서울음악영재교육 장학생’을 모집한다.

서울음악영재교육 지원사업은 음악적 재능을 지닌 청소년을 발굴해 체계적인 전문 교육을 제공하고, 미래 음악가로 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위해 2008년부터 운영돼 온 장학 프로그램이다. 건국대는 이 사업의 주관기관으로, 장학생 선발과 교육과정 운영 전반을 담당한다.

건국대 음악영재교육원 장학생이 세종문화회관 체임버홀에서 열린 ‘2025 서울시 음악영재콘서트’에서 바이올린을 연주하고 있다.

이번 모집을 통해 선발되는 110명의 장학생은 국내외 저명한 음악 교수진의 지도 아래 이론과 실기를 아우르는 전문 교육을 받게 되며, 교육비는 전액 서울시가 지원한다.

모집 대상은 서울시 거주 초등학교 3학년부터 고등학교 1학년까지 학생으로 ‘국민기초생활보장법’ 기준 중위소득 120% 미만 가정의 아동이다. 모집 분야는 ▲서양음악전공(피아노·관현악·작곡·성악) ▲국악전공 ▲미래영재 ▲미래심화 등이며 서류 심사 실기 심사를 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

서류 접수는 16일부터 31일까지 진행된다. 서류 심사 합격자에 한해 실기 심사를 진행해 최종 합격자를 선발한다. 지원 희망자는 건국대 음악영재교육원 홈페이지에서 응시원서를 작성한 뒤 관련 서류를 우편 또는 이메일로 제출하면 된다.