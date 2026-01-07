건국대, 광학기반 진단·치료 연구서 ‘성과 인정’

건국대학교는 전봉현 교수(시스템생명공학과)가 참여한 국제 공동연구 논문이 광학·포토닉스 분야 최상위 국제 학술지인 ‘Light: Science & applications’ 상위 1% 이내 인용 성과를 기록한 논문에 부여하는 상을 받으며 세계적 연구 영향력을 공식적으로 인정받았다고 7일 밝혔다.

수상 논문은 ‘In vivo surface-enhanced Raman scattering techniques: nanoprobes, instrumentation, and applications’라는 주제로 ‘Light: Science & applications(JCR 2024 기준 IF=23.4, 광학(Optics) 분야 상위 3% 이내)’에 출판한 논문으로, 생체 내 표면증강 라만산란(SERS) 기술을 중심으로 나노프로브 설계, 광학 계측 시스템, 진단·치료 응용까지 전반을 체계적으로 정리해 높은 학술적 완성도를 인정받았다.

논문은 출판 이후 전 세계 연구자들로부터 높은 인용도를 기록하며, ‘ESI(Essential Science Indicators) Highly Cited Paper’로 선정됐다. 이는 상위 1% 이내 피인용 성과를 기록한 연구에만 부여되는 지표로, 연구의 학문적 영향력이 국제적으로 높게 평가됐음을 의미한다.

이번 연구는 하버드 의과대학 강호만 교수팀, 강원대학교 장혜진 교수, 건국대 전봉현 교수가 공동으로 참여한 국제 공동연구로 수행됐다. 전 교수는 그간 축적해 온 국제 연구 교류를 바탕으로 하버드대 연구진과 지속적인 학술 협력을 이어왔으며, 이번 성과 역시 이러한 협력의 연장선에서 도출됐다.

관련기사

전봉현 교수는 “이번 수상은 국제 공동연구를 통해 축적된 학문적 성과가 세계적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 국내외 연구진과의 협력을 통해 광학 기반 바이오 진단·치료 연구를 지속해서 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 전 교수는 2025년 미국 스탠퍼드대학교와 엘스비어가 공동 발표한 ‘생애 기준 세계 상위 2% 과학자(World’s Top 2% Scientists)’ 명단에도 이름을 올리며, 국제적인 연구 영향력을 지속적으로 인정받고 있다.