건국대, 광학기반 진단·치료 연구서 ‘성과 인정’

건국대학교는 전봉현 교수(시스템생명공학과)가 참여한 국제 공동연구 논문이 광학·포토닉스 분야 최상위 국제 학술지인 ‘Light: Science & applications’ 상위 1% 이내 인용 성과를 기록한 논문에 부여하는 상을 받으며 세계적 연구 영향력을 공식적으로 인정받았다고 7일 밝혔다.
수상 논문은 ‘In vivo surface-enhanced Raman scattering techniques: nanoprobes, instrumentation, and applications’라는 주제로 ‘Light: Science & applications(JCR 2024 기준 IF=23.4, 광학(Optics) 분야 상위 3% 이내)’에 출판한 논문으로, 생체 내 표면증강 라만산란(SERS) 기술을 중심으로 나노프로브 설계, 광학 계측 시스템, 진단·치료 응용까지 전반을 체계적으로 정리해 높은 학술적 완성도를 인정받았다.
논문은 출판 이후 전 세계 연구자들로부터 높은 인용도를 기록하며, ‘ESI(Essential Science Indicators) Highly Cited Paper’로 선정됐다. 이는 상위 1% 이내 피인용 성과를 기록한 연구에만 부여되는 지표로, 연구의 학문적 영향력이 국제적으로 높게 평가됐음을 의미한다.
이번 연구는 하버드 의과대학 강호만 교수팀, 강원대학교 장혜진 교수, 건국대 전봉현 교수가 공동으로 참여한 국제 공동연구로 수행됐다. 전 교수는 그간 축적해 온 국제 연구 교류를 바탕으로 하버드대 연구진과 지속적인 학술 협력을 이어왔으며, 이번 성과 역시 이러한 협력의 연장선에서 도출됐다.
관련기사
- ‘건국대 창업 에너지를 글로벌 무대로’…CES 2026 파견단 발대식2026.01.03
- 세계를 이끌 녹색 물결…건국대, 정시 1351명 선발2025.12.12
- 건국대, 대기업 취업 대비 ‘패키지 프로그램’ 제공2025.11.19
- 건국대, 글로벌 차세대 헬리콥터 기술 R&D서 ‘리더십’ 발휘2025.11.18
전봉현 교수는 “이번 수상은 국제 공동연구를 통해 축적된 학문적 성과가 세계적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 국내외 연구진과의 협력을 통해 광학 기반 바이오 진단·치료 연구를 지속해서 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 전 교수는 2025년 미국 스탠퍼드대학교와 엘스비어가 공동 발표한 ‘생애 기준 세계 상위 2% 과학자(World’s Top 2% Scientists)’ 명단에도 이름을 올리며, 국제적인 연구 영향력을 지속적으로 인정받고 있다.