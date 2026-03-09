신세계 W컨셉, 깜짝 대표 교체 왜…"29CM 의식?"

신세계그룹의 패션 플랫폼 더블유컨셉코리아(W컨셉) 대표가 전격 교체됐다. 그룹 정기 인사 시즌이 아닌 시점에 이뤄진 인사로, 이커머스 전문가였던 기존 대표 대신 패션 전문가를 새 수장으로 선임했다.

여성 디자이너 브랜드 중심 플랫폼 경쟁이 치열해지는 가운데 패션 역량을 강화하겠다는 전략으로 풀이된다. 일각에서는 경쟁 플랫폼인 무신사의 29CM가 빠른 성장세를 보이면서 이에 대응하기 위한 포석이라는 해석도 나온다.

패션 전문가 대표 선임

9일 업계에 따르면 W컨셉은 지난 6일 이지은 상품2담당 상무를 신임 대표로 선임했다.

이지은 W컨셉코리아 대표. (제공=W컨셉)

1972년생인 이 신임 대표는 1996년 중앙대학교 의류학과를 졸업한 뒤 2004년 미도 파코라반 디자인 실장 겸 폴스튜어트 디자인실장, 2008년 LF 디자인 실장, 2010년 LF 남성 부문 총괄 CD, 2021년 코오롱인더스트리 FnC CN본부 본부장 등을 지낸 패션 전문가다.

이번 인사는 신세계그룹의 정기 인사 시즌이 아닌 시점에 발표됐다. 통상 신세계그룹은 매년 9월 말~10월 중 정기 임원인사를 실시한다. 이 신임 대표는 지난해 정기 인사에서 외부 영입된 이후 입사 약 반년 만에 대표 자리에 오르게 됐다.

이 전 대표는 지난 2024년 정기 인사에서 W컨셉 대표로 선임됐다. 그는 2003년 G마켓에 합류해 경력을 쌓아온 이커머스 전문가로 평가받는다.

이 전 대표 부임 이후 W컨셉의 수익성은 빠르게 개선됐다. 부임 첫해인 2024년 영업이익은 16억 5000만원으로 집계됐다. 2022년 30억 8000만원에서 2023년 500만원까지 감소했던 영업이익이 다시 반등한 것이다.

연간 총거래액(GMV)도 성장세를 보였다. 2022년 4581억원이던 총 거래액은 2023년 5148억원, 2024년 5722억원으로 늘었다. 지난해 총거래액은 전년 대비 13% 늘어난 6500억원을 기록했다.

다만 지난해 영업이익은 전년 대비 소폭 감소한 것으로 알려졌다. 브랜드 인지도 제고를 위한 국내외 오프라인 팝업 등 마케팅 비용이 늘어나면서 손익이 감소했다는 설명이다.

무신사 29CM 급성장…디자이너 플랫폼 경쟁 격화

성수동 패션 스타일링 체험 팝업 ‘더블유클로젯’. (제공=W컨셉)

시장에서는 이번 인사가 W컨셉의 전략이 보다 구체화된 신호로 해석하고 있다. 전임 대표인 이주철 대표가 이커머스 전문가였다면, 새 대표는 패션 전문가이기 때문이다.

특히 경쟁 플랫폼인 무신사의 29CM가 빠르게 성장한 것도 W컨셉이 패션 역량 강화에 나선 배경으로 꼽힌다. 29CM는 W컨셉과 함께 여성 디자이너 브랜드 플랫폼 시장의 양대 축으로 평가된다.

29CM의 거래액은 2021년 2750억원으로 W컨셉보다 적었지만, 2022년 4878억원으로 W컨셉을 넘어섰다. 이후 2023년 7340억원, 2024년 1조원, 2025년 1조 3000억원까지 확대됐다.

29CM 관계자는 “2021년 무신사로 인수된 이후에도 29CM만의 정체성을 유지하려고 한 것이 성장 비결”이라며 “무신사의 노하우를 기반으로 하되, 29CM 자체 성장력을 키우기 위해 별도 매장을 열거나 별도 기획전을 했던 것이 독자적인 성장력을 키울 수 있던 배경”이라고 설명했다.

W컨셉은 이 신임 대표 체제에서 패션 버티컬 플랫폼의 핵심 역량을 재점검하고 본원적 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

W컨셉 관계자는 “W컨셉은 디자이너 브랜드라는 패션에 특화돼 있고 실제로 거래액의 과반 이상이 패션에서 발생하고 있다”며 “패션에 대한 역량을 키우겠다는 의지”라고 설명했다.