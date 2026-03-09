에타일렉트로닉스-BH EVS, 전기차 무선충전 시스템 협력

무선전력전송 솔루션 전문기업 에타일렉트로닉스는 글로벌 전장부품 전문기업 비에이치이브이에스(BH EVS)와 '전기차(EV) 무선충전 시스템 분야 사업 확대 및 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 에타일렉트로닉스의 무선전력전송 분야 원천기술과 BH EVS 글로벌 전장부품 양산 제조 역량을 결합해 EV 무선충전 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 추진됐다.

에타일렉트로닉스-비에이치이브이에스 MOU체결식 (사진=에타일렉트로닉스)

양사는 고효율 EV 무선충전 시스템 개발을 가속화하고 실질적인 상용화 모델 구축에 착수한다. 글로벌 완성차 시장이 요구하는 수준의 안전성과 제품 성능 및 품질을 갖춘 EV 무선충전 시스템을 선보일 계획이다.

에타일렉트로닉스는 충전 안전성 강화를 위해 자체 개발한 이물질 감지 알고리즘과 통신 환경 설계를 담당하며, BH EVS는 전력 전송 시스템 설계와 양산 제조를 맡는다.

양사는 글로벌 시장 경쟁력 강화를 위해 해외 인증 확보 및 고객사 발굴에도 협력한다. 에타일렉트로닉스가 글로벌 인증 확보와 규격 대응을 주도하고, BH EVS는 글로벌 네트워크를 기반으로 전략적 고객사 발굴과 시장 확대에 나선다.

남정용 에타일렉트로닉스 대표는 "글로벌 시장에서 검증된 제조 인프라를 갖춘 BH EVS와의 협력은 당사 무선충전 솔루션이 EV 시장으로 확장하는 전환점이 될 것"이라며 "양사 기술력과 사업 역량을 결합해 EV 무선충전 대중화 시대를 열겠다"고 말했다.