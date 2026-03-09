ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[속보] 코스닥 6.62% 급락…매도 사이드카 발동
금융
입력 :2026/03/09 10:32
손희연 기자
기자의 다른기사 보기
9일 코스닥 시장에 매도 사이드카가 발동됐다.
손희연 기자
kunst@zdnet.co.kr
금융
증시
주식
코스닥
