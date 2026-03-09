임베디드 월드서 온디바이스 AI 기술 알린 이 기업, 어디?

노타가 세계 최대 규모의 임베디드 시스템 전시회에서 온디바이스 인공지능(AI) 기술력을 알린다.

노타는 오는 10일부터 12일까지 독일 뉘른베르크에서 열리는 '임베디드 월드 2026'에 참가한다고 9일 밝혔다. 노타는 이번 전시에서 AI 모델이 최적화 과정을 거쳐 실제 산업 현장에 이르는 전 과정을 선보일 계획이다.

회사는 자체 AI 모델 최적화 플랫폼 '넷츠프레소'를 통해 반도체 기업들이 고성능 AI 모델을 자사 칩에 빠르게 최적화하는 과정을 소개한다. 노타는 소형언어모델(SLM)부터 초거대언어모델(LLM), 시각언어모델(VLM)에 이르기까지 40개 이상의 AI 모델을 경량화해 왔다. 100개 이상의 디바이스에 직접 적용해 온 경험도 보유하고 있다.

(사진=노타)

노타는 최근 삼성전자 엑시노스 2600에 AI 최적화 기술 공급 계약을 체결하며 모바일 온디바이스 AI의 핵심 기능을 담당하게 됐다. 이번 전시에선 퀄컴과 암(Arm) 하드웨어에서 LLM 및 컴퓨터 비전(CV) 모델이 실시간 구동되는 데모를 시연할 예정이다.

노타는 지난 10년간 최적화를 진행한 100여 종의 칩셋을 한데 모은 '디바이스 팜(Device Farm)'을 선보인다. 엔비디아 등 글로벌 파트너사와의 협력을 기반으로 한 영상 관제 솔루션 '노타 비전 에이전트(NVA)'의 안전·보안·스마트시티 상용 사례도 데모 형태로 공개한다.

ICLR 2026과 AAAI 2026 등 세계적 AI 학회에 채택된 연구 성과를 통해 시각언어행동모델(VLA) 기술 경쟁력도 소개한다. 행사 기간 중 김태호 노타 최고기술책임자(CTO)는 부스 내 미니세션을 열고 글로벌 반도체 기업에 노타 기술을 적용한 사례를 직접 발표할 계획이다.

채명수 노타 대표는 "이번 전시를 통해 다양한 글로벌 하드웨어 환경에서 구현되고 산업 현장에 적용되는 우리 기술을 직접 공유할 것"이라고 말했다.