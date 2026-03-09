질병청, AI 역량 향상...‘질병관리인공지능담당관’ 출범

질병관리청이 인공지능(AI) 역량 향상을 위해 조직 거버넌스에 변화를 준다.

질병청은 9일 ‘질병관리인공지능담당관’을 자율기구로 신설한다. 자율기구의 경우, 청 단위는 2개 과를 6개월에서 1년 동안 운영할 수 있다. 기관 자율로 기관장 훈령에 따라 제정·운영된다. ‘질병관리인공지능담당관’은 4급을 과장으로, 총 8명의 인원으로 구성된다.

표=질병관리청

질병청은 지난해 10월 ‘질병관리 인공지능 혁신 추진단’을 발족해 데이터 통합·활용과 공공AX 프로젝트 등을 추진한 바 있다. 질병관리인공지능담당관은 추진단을 총괄하고, 질병관리 분야 인공지능 중장기전략 수립 및 이행 관련 업무를 수행하게 된다.

과학기술정보통신부는 ‘질병 관리 분야 인공지능 중장기 전략’을 통해 감염병, 검역, 만성질환, 인포데믹 등 AI 솔루션 개발 및 실증을 추진 중이다. 질병청도 이 사업에 참여하고 있다.

임승관 질병청장은 “인공지능을 활용한 새 중장기 전략을 제시하겠다”라며 “국민이 체감할 수 있는 정책 수립 및 혁신 서비스 제시로 공공AX 분야를 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.