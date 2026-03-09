금융연수원, 저축은행중앙회와 금융전문가 양성 업무협약 체결

한국금융연수원과 저축은행중앙회는 저축은행 임직원의 직무 전문성 강화와 금융전문가 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 저축은행중앙회 회원사들이 디지털 환경에 최적화된 교육 시스템에 참여할 수 있도록 지원하고 임직원의 자기주도형 학습을 활성화하여 업계 전반의 경쟁력을 높일 예정이다.

디지털 원격훈련 아카이브는 기존의 단발성 교육에서 벗어나, 학습자가 필요한 콘텐츠를 플랫폼 내에서 자유롭게 선택하여 수강할 수 있는 구독형 교육 모델이다. 한국금융연수원은 최신 사례 기반의 현업적용도 높은 금융직무를 중심으로 콘텐츠를 구성하여 2026년 국내 유일 금융 직무 특화형 HRD 아카이브 운영기관으로 선정됐다.

이준수 금융연수원장은 “이번 협약을 통해 저축은행 임직원들이 시간과 장소에 구애받지 않고 최신 금융 트렌드와 전문지식을 제공받을 수 있게 되었다”며, “급변하는 금융환경에 대응할 수 있는 실무 중심의 저축은행 인재 양성에 앞장서겠다”고 밝혔다.