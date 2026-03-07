비트코인, 미국 고용지표 악화로 7만달러 선 깨져

미국의 2월 고용지표가 예상보다 크게 악화되면서 위험자산 회피 심리가 확산돼 비트코인이 7만 달러 선 아래로 내려갔다.

7일 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 전일 대비 4.1% 하락한 6만 8192 달러에 거래되고 있다.

알트코인도 전반적으로 약세다. 같은 시각 이더리움은 4.86% 내린 1983 달러, 리플(XRP)은 2.71% 하락한 1.36 달러, 솔라나는 4.34% 떨어진 84.56 달러에 거래 중이다.

비트코인 하락 이미지 (사진=챗GPT)

전체 가상자산 시가총액도 3.49% 감소한 2조 3300억 달러로 비슷한 흐름을 보이고 있다.

이번 하락은 미국 고용지표 발표의 영향으로 풀이된다. 미국 노동부 노동통계국은 6일(현지시간) 2월 비농업 부문 고용이 9만 2000명 감소했다고 밝혔다. 이는 5만 9000명 증가할 것이라는 전문가 전망을 크게 밑도는 수치다.

여기에 이란 공습이 이어지면서 투자자들 사이에서 위험자산 비중을 줄이려는 움직임도 확산된 것으로 보인다.