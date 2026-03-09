개당 181원…세븐일레븐, 초저가 생리대 출시

편의점 세븐일레븐이 깨끗한나라와 손잡고 개당 181원 초저가 생리대 2종을 출시한다고 9일 밝혔다.

오는 14일 선보이는 ‘순수한면스페셜중형(16P)’은 2900원으로 개당 가격으로 환산 시 181원이다. 오는 20일에는 더 소분한 형태인 ‘순수한면스페셜중형(4P)’을 900원(개당 225원)에 출시한다.

세븐일레븐은 고객 수요가 높은 생리대 50여 종에 대해 3월 한 달간 1+1 행사를 진행한다. 추가로 10여 종에 대해서는 2+1 행사를 적용한다. 전체 행사 품목 수도 지난해 3월 대비 약 15% 확대됐다.

초저가 생리대 순수한면스페셜중형 2종. (제공=코리아세븐)

세븐일레븐은 이번 상품 출시를 시작으로 상반기 내 초저가 생리대 라인업을 추가로 확대할 계획이다.

권주희 세븐일레븐 생활용품팀 MD는 “생리대는 여성들에게 선택이 아닌 필수 생존 물품인 만큼 고물가 시대에 가격 장벽을 낮추는 것이 무엇보다 중요하다고 판단했다”며 “전국 곳곳에 위치한 세븐일레븐이 여성들의 월경권 보장을 위한 집근처 가까운 생활안전 플랫폼이 될 수 있도록 앞으로도 합리적인 상품 개발에 매진할 것”이라고 말했다.