개당 99원…홈플러스, 초저가 생리대 대형마트 단독 판매

홈플러스가 개당 ‘99원(중형 기준)’ 초저가 생리대를 대형마트 단독으로 판매한다고 2일 밝혔다.

이번 초저가 생리대 출시는 연중 시행하고 있는 ‘AI 물가안정 프로젝트’의 일환으로, 생리대값 부담 완화에 기여하기 위해 마련됐다.

초저가 생리대는 100% 국내에서 생산한 ‘샐리의법칙 니즈원 생리대’ 4종이다. 중형 14매(개당 98.57원, 1380원), 대형 10매(개당 148원, 1480원), 오버나이트 8매(개당 185원, 1480원), 팬티롱라이너 18매(개당 82.2원, 1480원)로 구성했다. 4종의 초도물량은 평균 약 7700팩으로, 1인당 종류별로 5개까지 구매할 수 있다.

홈플러스 초저가 생리대 샐리의법칙. (제공=홈플러스)

해당 생리대는 협력사와 협업을 통해 판매하는 제조사 브랜드(NB) 상품이다. 홈플러스는 생리대 가격 안정을 위해 브랜드보다 제품에 집중하고 이익을 최소화하는 방식을 택했다. 이달 중 다른 브랜드 초저가 생리대 판매도 계획 중이다.

홈플러스는 생리대값 완화를 위해 지속적으로 노력해왔다. 지난 2023년 착한 가격과 품질의 ‘착한 생리대’를 출시하고 위생용품 구입이 어려운 소외계층 청소년들을 위해 기부한 바 있다. 현재는 자체 브랜드(PB) ‘simplus 유기농 순면 생리대’를 개당 166원(중형 기준)에 판매 중이다.

김성윤 홈플러스 위생용품팀 바이어는 “회사가 어려운 상황 속에서도 고객 만족을 위한 고민 끝에 초저가 생리대를 판매하게 됐다”며 “앞으로도 고객들의 상품 선택지를 확대하고 물가 부담을 완화할 수 있도록 지속적인 노력을 기울이겠다”고 말했다.