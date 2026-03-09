이란, 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출

알리 하메네이의 차남 모즈타바 하네메이가 이란의 3대 최고지도자로 선출됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이에 반대 의사를 밝히며 후계자 임명 과정에 자신의 의사가 관철돼야 한다고 주장했다.

8일(현지시간) 로이터 등에 따르면, 이란 전문가회의는 미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 이란의 아야톨라 알리 하메네이의 아들 모즈타바 하메네이를 그의 후계자로 지명했다.

미국과 이스라엘의 공습으로 아야톨라 알리 하메네이가 사망하고 중동이 전쟁에 휩싸인 지 9일 만에, 시아파 성직자들은 이슬람 혁명 이후 세 번째 최고 지도자를 선출하기 위해 전문가 회의를 소집했다.





이란 대사관에 걸린 아야톨라 알리 하메네이 사진. 사진_뉴스1

전문가회의 소속 성직자 88명은 9일 동안 간의 비공식 협의를 통해 최고 지도자를 선출했다.

전문가회의의 성명은 "범죄적인 미국과 사악한 시오니스트 정권의 잔혹한 침략에도 불구하고 새 지도자를 선출하는 데 한순간도 주저하지 않았다"고 밝혔다.

올해 56세인 모즈타바는 '법정 뒤 실력자'로 묘사됐으며, 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)와 정보기관에서 강력한 영향력을 가진 것으로 알려졌다.

이란의 강경파와 긴밀한 관계를 맺고 있는 정예 군사 조직 혁명수비대는 육해공군을 보유하면서 이란군 전력의 대부분을 담당한다고 알려졌다.

도널드 트럼프 대통령은 후계자 발표에 앞서 5일 악시오스와의 인터뷰에서 "하메네이의 아들은 받아들일 수 없다"며 "우리는 이란에 화합과 평화를 가져올 인물을 원한다"고 말했다.

이어 "베네수엘라의 델시 로드리게스처럼 제가 직접 임명 과정에 관여해야한다"고 덧붙였다.

ABC 뉴스와의 인터뷰에서도 "우리의 승인을 받지 못하면 오래가지 못할 것"이라며 새 지도자 임명에 자신이 발언권을 가져야 한다고 주장했다.