중기부, 중동 상황 관련 '긴급 물류바우처' 신설

중소벤처기업부(중기부)는 6일 중소기업 유관 협·단체와 '중동 상황 중소기업 영향 점검 회의'를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의에서는 중동 상황 관련 품목별 수출 중소기업의 현황을 살피고, 수출 중소기업 피해·애로사항 지원을 위한 방안을 논의했다.

지난달 말부터 시작한 중동 국가수출 피해 및 애로를 접수한 결과 지난 5일 기준 총 80개사 중 64건의 피해·애로 및 우려사항이 있는 것으로 파악됐다. 주요 피해·애로 사항으로는 운송차질 발생 71.0%(22건), 대금 미수금 38.7%(12건), 물류비 증가 29.0%(9건), 출장 차질 16.1%(5건), 계약보류 12.9%(4건) 등으로 영공 및 호르무즈 해협 폐쇄, 중동 바이어 방한 취소, 선적 수출보험 비용 상승 등에 따른 영향으로 분석된다.

주요 우려 사항으로는 사태 장기화에 따른 운송차질 우려 66.7%(22건), 바이어 연락 두절로 인한 피해상황 파악 어려움 등 15.2%(5건) 등으로 확인됐다.

중기부는 영공 및 호르무즈 해협 폐쇄에 따른 운송차질 어려움이 가장 큰 점을 고려해 중동 지역에 특화된 '긴급 물류바우처'를 신설해 물류 애로를 낮춘다는 방침이다. 중동 상황이 장기화 될 경우 대체 시장 발굴을 위한 전략적 수출 컨소시엄 운영을 통해 수출 상담·전시회를 지원할 계획이다.

중소벤처기업부 현판.

또한 중동 상황에 따른 환율 변동성 확대 및 고환율 상황으로 중소기업의 원부자재 수입비용 부담이 우려됨에 따라, 경영 애로를 완화하기 위해 원부자재 수입기업 등을 대상으로 선제적 특별만기연장을 3월 중 시행할 계획이다.

관련기사

이날 참석한 오기웅 중소기업중앙회 상근부회장은 "중동으로의 수출이 중단되면, 이로 인한 기업의 자금흐름 및 경영환경 악화로 이어질 가능성이 우려된다"고 밝혔다. 이어서, 다양한 상황에 대한 시나리오와 대응 방안에 대한 참석자들의 발언이 이어졌다.

한성숙 장관은 "중동 상황 관련 중소기업의 피해·애로를 실시간으로 면밀히 점검하고, 현장의 목소리를 반영한 체감도 높은 맞춤형 대책을 신속히 지원하겠다"면서 "'긴급 물류바우처'와 고환율 경영애로 기업에 대한 '정책자금 특별만기연장'을 신속히 준비해 추진해 나가겠다"고 밝혔다.