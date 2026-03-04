중기부, 광주 지역 벤처 정책·투자 설명회 개최

중소벤처기업부(중기부)가 광주에서 벤처정책·벤처투자 설명회를 가졌다.

중기부는 4일 광주창조경제혁신센터에서 5번째 지역 순회 벤처정책·벤처투자 설명회를 개최했다고 밝혔다.

지역 순회 설명회는 중기부가 한국벤처투자·기술보증기금 등 7개 유관기관과 합동으로 개최하는 '릴레이 설명회'다. 지난달 5일 전북을 시작으로 지난달 10일 대경권, 지난달 26일 중부권, 지난달 27일 동남권에 이어 광주 설명회까지 5회차를 진행 중이다. 향후 10일 제주, 12일 강원 지역까지 두 차례 설명회가 예정돼 있다.

중소벤처기업부 현판.

이날 광주 지역 순회 설명회는 1부에서 벤처 지원사업 설명회가 열렸다. 2부에서는 한국벤처투자의 한국모태펀드와 벤처캐피탈의 벤처펀드 운용전략 소개가 이어졌다.

설명회 진행과 동시에 유관기관의 1:1 지원사업 상담 뿐만 아니라, 투자유치 전략 수립 등 지역기업의 투자유치를 지원하기 위해 수도권과 지역의 유수 벤처캐피탈 10개사가 참여하는 1:1 투자상담도 마련됐다.

김봉덕 중기부 벤처정책관은 “지역균형발전을 국가의 성장동력으로 삼기 위한 정부의 의지가 매우 강하다”며 “중기부 역시 지역 벤처·스타트업이 지역의 성장엔진으로 활약할 수 있도록 가용한 정책자원을 지역에 집중하겠다”고 밝혔다.