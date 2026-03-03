중기부, 중동발 위기 점검 나섰다…중기 수출 피해 최소화

중동발 지정학적 위기가 고조된 가운데 중소벤처기업부(중기부)가 중소기업의 수출 피해를 최소화하기 위한 지원에 나섰다.

중기부는 중동 상황에 따른 중소기업 피해 현황을 수출지원센터 누리집 및 15개 지역 수출지원센터를 통해 접수하고, 피해 기업에 수출 바우처·긴급경영안정자금 등도 신속히 공급하겠다고 3일 밝혔다.

중동 지역의 군사적 긴장 지속 가능성과 중동상황 전개 양상의 불확실성이 큰 만큼 중기부는 지난달 28일부터 수출지원센터 누리집 등을 통해 중동상황 피해접수 체계를 구축했다. 중소기업중앙회 등 11개 유관 협·단체에도 관련 내용을 신속히 안내하고 협조를 요청했다.

또한 물류차질, 자금부족 등 피해 및 애로 유형에 따라 수출바우처를 통한 국제운송비 한도 상향 적용했다. 기존 3000만 원에서 6000만 원으로 상향됐다. 물류사 등과 중소기업 대상 대체물류 제공 등도 협의하고, 긴급경영안정자금 등 정책자금 및 보증을 신속히 공급하고 있다.

중소벤처기업부 현판.

아울러 중동 상황 장기화 시 중소기업 수출피해 모니터링 대상을 중동 전반으로 확대하고, 추가적인 수출·금융 지원방안도 검토할 예정이다.

관련기사

한편 중기부는 이날 노용석 중기부 1차관 주재로 유관 협·단체, 중소기업 수출·금융지원기관, 지방중기청·수출지원센터와 함께 ‘중동상황 관련 중소·벤처기업 피해 대응 TF’를 가동할 예정이다. 중소기업 수출 피해 현황과 품목별·지역별 중소기업 영향 전망 등을 점검할 계획이다.

중기부 노용석 제1차관은 “중기부는 중동상황 관련 동향을 면밀히 주시하면서 외교부, 산업부 등 관련 부처와 지속적으로 협력하겠다”며 “지방청 수출지원센터를 통해 수출 중소기업 피해현황을 모니터링하고, 맞춤형 대응에 주력해나가겠다”고 밝혔다.