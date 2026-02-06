중기부, '모두의 창업 프로젝트' 앞두고 전문가 간담회 개최

중소벤처기업부(중기부)는 지난 5일 '모두의 창업 프로젝트' 추진을 위한 전문가 간담회를 개최했다고 6일 밝혔다.

이번 간담회는 국가창업시대를 위한 첫 번째 프로젝트인 '모두의 창업 프로젝트'의 본격 추진을 앞두고 추진 방향을 공유하고, 현장 전문가 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

'모두의 창업 프로젝트'는 아이디어 공모를 통해 창업 인재를 발굴하고, 단계별 보육과 오디션 방식의 경쟁 프로그램을 결합한 '창업 인재 발굴 플랫폼'이다. 5000명의 혁신 창업가들을 발굴해 우수한 창업기관을 매칭하고, 선배 창업가의 멘토링 등 창업 도전 전 과정을 체계적으로 지원한다.

관련기사

한성숙 중소벤처기업부 장관(오른쪽 4번째)이 5일 서울에서 열린 '모두의 창업 프로젝트 전문가 간담회'에서 참석자들과 토론을 진행하고 있다.(사진=중소벤처기업부)

이날 간담회에서는 모두의 창업 프로젝트 추진 체계와 함께 단계별 운영 방식 등에 대해 심도 있는 논의가 진행됐다. 참석자들은 창업 인재 발굴을 위한 공정한 평가체계 구축, 민간투자 연계 강화, 지역 창업생태계 활성화 방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다.

한성숙 중기부 장관은 "이번 간담회에서 제시된 다양한 현장 의견을 바탕으로 '모두의 창업 프로젝트'의 완성도를 높이고, 정부와 창업가, 투자자, 창업 기관이 모두 협력해 국가창업시대를 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.