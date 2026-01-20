중기부 "올해 모태펀드 1조6천억원 출자…AI·딥테크 육성"

중소벤처기업부(중기부)는 한성숙 중기부 장관 주재로 20일 '2026년 모태펀드 출자전략위원회'를 개최해 지난해 모태펀드 운용 성과를 점검하고, 올해 출자계획 및 향후 발전 방향에 대해 논의했다.

모태펀드 출자전략위원회는 모태펀드 운용전략 및 중점 투자분야 설정 과정에서 업계 및 전문가 의견수렴 체계를 마련한 것으로, 시장 친화적인 모태펀드 운용을 도모하기 위해 2024년 출범했다.

위원회 결과, 지난해 중기부 모태펀드는 총 1조3천억원 출자, 3조3천억원 벤처펀드를 조성해 혁신 벤처·스타트업 투자 마중물을 공급했다. 모태펀드가 출자한 자펀드 투자기업 중 유니콘 기업도 지난해 퓨리오사AI, 비나우, 갤럭시코퍼레이션 등 3곳이 탄생했다. 또 지난해 코스닥 상장기업의 74%를 모태 자펀드 투자기업이 차지하기도 했다. 모태펀드가 유니콘 육성 및 혁신기업 성장에 중추적인 역할을 수행했다는 평가다.

지난해 청산 완료된 모태 자펀드의 연평균 수익률(IRR)은 누적 평균(8.0%)과 유사한 수준인 7.5%를 기록했다. 중기부는 "시장에서 투자가 부족한 분야(문화·영화·엔젤) 펀드가 예년 대비 다수 청산된 영향으로, 이를 제외한 수익률은 9.3%로 나타나, 견조한 흐름을 보였다"며 "지방 분야 청산 펀드가 9.7% 수익률을 기록해 지방정부가 전략 육성하는 산업에 투자하는 지방 펀드의 잠재력을 보여줬다"고 평가했다.

중소벤처기업부 현판.

올해 중기부 모태펀드는 총 1조6천억원을 출자해 AI·딥테크 유니콘 육성 및 벤처투자 플랫폼 역할을 가속화할 계획이다. AI·딥테크 분야 벤처·스타트업의 성장 단계별로 집중 투자하는 ‘차세대 유니콘 육성 프로젝트’도 본격 추진한다. 지역·창업초기·재도전·청년 등 시장에서 충분한 투자가 이루어지지 않는 영역에 마중물을 지속 공급하고, 기업결합(M&A), 세컨더리 등 회수시장 활성화도 적극 뒷받침할 예정이다. 아울러 모태펀드의 지역투자 촉진을 위해 일반 모태펀드 출자사업에 지역투자 의무비율(20%)을 부여하고, 추가 투자의무 제안 펀드를 우대 선정한다.

지역사회 투자 플랫폼 역할을 하는 지역성장펀드는 향후 5년간 모펀드 2조원, 자펀드 3조5천억원 이상 조성한다. 5년 내 비수도권 14개 시·도에 최소 1개 이상 모펀드를 조성해 지역 벤처모펀드를 전국으로 확산할 계획이다.

지역사회가 참여하는 모펀드별 ‘운영위원회’를 설치하고 지역투자 재원 확보를 위해 출자자 인센티브 패키지를 제공한다. 인센티브는 손실은 낮게, 수익은 높게, 대상은 넓게 설정한다. 지역 기반 벤처캐피탈 육성을 위한 지역운용사 인센티브도 운영할 계획이다.

한편 위원회에서는 모태펀드 규모 증가 및 역할 확대에 걸맞은 투명성, 효율성, 안정성 제고를 위한 모태펀드 발전 방향도 논의됐다. 먼저 중기부는 모태펀드 공시제도를 도입해 모태펀드 운영 현황 및 성과 정보를 보다 체계적으로 공개할 계획이다. 또 범부처 차원의 효율적인 투자 방향 설정을 위해 모든 출자부처와 민간 전문가가 참여하는 ‘모태펀드 운영위원회’를 신설할 계획이다.

한성숙 중기부 장관은 “지난 20년간 모태펀드는 유망 벤처·스타트업을 발굴하여 유니콘으로 육성하고, 국내 벤처투자 규모가 전세계 5위권 시장으로 성장하는 데 핵심적인 역할을 수행하였다”면서 “오늘 논의된 제언을 바탕으로 더 커진 규모와 역할에 대한 책임성을 강화하고, 연 40조원 규모 벤처투자 시장으로 도약을 뒷받침하는 벤처투자 플랫폼 역할을 강화해나가겠다”고 밝혔다.