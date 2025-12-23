중기부, 내년 중소기업 정책자금 4조4천313억원 투입

중소벤처기업부(중기부)가 내년 중소기업 정책자금으로 4조원이 넘는 금액을 투입한다.

중기부는 지난 22일 2026년 중소기업 정책자금 운용계획을 발표했다. 정책자금은 총 4조4천313억원을 공급할 예정이다. 분야별로 융자 4조643억원, 민간 금융기관 대출금 이차보전 3천670억원(공급기준)으로 나눠 지원할 계획이다.

우선 중기부는 중소기업 정책자금을 창업기, 성장기, 재도약기 등 기업의 성장단계별로 지원대상을 구분해 맞춤 지원한다. 구체적으로 업력 7년 미만 창업기업을 위한 혁신창업사업화자금 1조6천억원, 성장기에 있는 기업을 위한 신시장진출지원자금 및 신성장기반자금 1조7천억원을 지원할 계획이다.

이어 중기부는 올해 중소기업 정책자금을 비수도권 및 혁신성장분야, K-뷰티 기업 등을 집중 지원하는 데 역점을 둘 계획이다. 먼저 지역 균형발전 및 비수도권 기업 혁신 촉진을 위해 전체 정책자금 4조600억원의 60% 이상을 비수도권에 집중 공급한다.

또 AX(AI 전환)을 추진하는 기업이나 인공지능(AI) 및 AI 관련 분야를 영위·활용하는 기업을 지원하기 위해 1천400억원 규모의 'AX 스프린트 우대 트랙을 신설하기도 했다. AI·반도체 등 혁신 성장분야 업종을 집중 지원하기 위함이다.

정책자금 지원체계도 손본다. 공급자 중심의 정책자금 지원체계를 수요자 편의에 맞게 적극 개선하고, 컨설팅 등 맞춤형 비금융 지원 연계를 통한 정책자금 지원 등 효율성과 효과성도 끌어 올리는 것이 골자다.

기업의 정책자금 신청부담을 완화하기 위해 ‘정책자금 내비게이션’을 신규 도입한다. 정책자금 내비게이션은 기업이 자금 신청 시, 업력·폐업여부·수출실적·자금용도 등 기초정보를 입력하면 내비게이터가 해당 정보를 토대로 맞춤형 적합자금을 추천해주는 시스템으로, 어떤 자금이 기업에게 적합한지 알려주는 길잡이 역할을 할 것으로 기대된다.

수익성이 악화되고 있는 고업력 기업은 정책자금 지원에 앞서, 컨설팅 등 심층진단을 연계지원하여 경영개선 방향을 제시하는 등 맞춤형 비금융지원을 강화할 계획이다.

정책자금의 건전성과 신뢰성을 높이기 위한 개선 방안도 내놨다. 중기부는 올해 부실기업 모니터링 강화, 정책자금 부정사용 방지 등 정책자금 건전성을 강화할 계획이다.

구체적으로 정책자금 부정사용에 대한 관리·점검도 강화한다. 정책자금을 통해 도입한 시설을 무단 임대하는 등 목적 외 사용하는 경우, 고의성이 확인될 시 정책자금 융자신청을 제한하는 ‘원스트라이크 아웃제’를 신규 도입한다.