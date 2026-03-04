중기부, 창업·벤처 발전 공로자 포상한다

중소벤처기업부(중기부)는 대한민국 벤처․창업 생태계 발전에 기여한 공로자를 발굴·격려하기 위해 '2026 벤처창업진흥 유공' 포상 대상자 신청을 오는 5일부터 접수한다고 4일 밝혔다.

'벤처창업진흥 유공' 포상은 1997년부터 매년 이어져 온 정부 차원의 대표 포상이다. 벤처․창업기업과 투자자, 지원기관 종사자의 사기를 진작하고 도전과 혁신의 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 올해는 오는 5일 접수를 시작으로 서류․현장심사 등을 거쳐 연말에 있을 벤처주간 행사에서 시상한다.

'2026 벤처창업진흥 유공' 포상 분야별 대상 및 문의처.(사진=중소벤처기업부)

2026년 포상 규모는 훈․포장, 대통령․국무총리 표창 등 정부포상 41점과 중기부장관 표창 143점 등으로 총 184점으로 추진된다. 구체적으로 정부포상 규모는 훈․포장 6점, 대통령 표창 17점, 국무총리 표창 18점 등이다. 다만 관계부처 협의에 따라 변동될 수 있다.

한성숙 중기부 장관은 "글로벌 경쟁이 심화되는 상황에서 벤처·창업 기업은 대한민국 경제의 혁신과 성장을 이끄는 핵심 동력"이라며 "정부는 글로벌 벤처 4대 강국 도약이라는 분명한 목표 아래 도전과 혁신으로 성과를 창출해 온 유공자를 적극 발굴·격려하고, 현장 중심의 정책 지원을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.