와그, 하나투어로부터 전략적 투자 유치

와그(대표 선우윤)가 하나투어로부터 전략적 투자(SI)를 유치했다고 9일 밝혔다.

와그는 이번 투자 유치를 통해 서비스의 스펙트럼을 넓힐 계획이다. 기존에 강점을 가졌던 전 세계 230개 도시의 액티비티 상품에 하나투어가 보유한 방대한 항공 및 숙박 인벤토리를 전격 통합한다.

이를 통해 와그는 액티비티 전문 앱을 넘어, 여행의 시작인 항공권 예약부터 숙박, 현지 즐길 거리까지 한 번에 해결할 수 있는 ‘글로벌 올인원 여행 플랫폼’으로 거듭난다. 특히 하나투어의 강력한 공급망을 와그의 사용자환경(UI)/사용자경험(UX)에 녹여내 자유여행객들에게 가장 편리하고 경쟁력 있는 가격의 상품을 제공할 예정이다.

기술 고도화에도 속도를 낸다. 와그는 AI 기반 수요 분석 및 추천 서비스를 강화해 고객의 취향을 정교하게 분석한 ‘초개인화 여행 큐레이션’을 선보인다. 또 와그의 다국어 지원 및 현지 통화 결제 시스템을 활용해 글로벌 고객 접점을 대폭 늘릴 계획이다.

특히 글로벌 고객을 국내로 끌어들이는 인바운드(방한) 시장 공략이 눈에 띈다. 와그는 하나투어 및 웹투어와 협업해 인바운드 전용 플랫폼 Hop&Hop’을 출시한다. 여기에 하나투어ITC의 상품 기획력을 더해, 방한 외국인 관광객들에게 최적화된 로컬 콘텐츠를 제공하며 국내 인바운드 시장 내 독보적인 입지를 다질 예정이다.

협력의 첫 신호탄으로 양사는 3월 9일부터 일주일간 ‘자유여행에 경험을 더하다’ 공동 기획전을 진행한다. 후쿠오카 타워 전망대, 다낭 더 스파, 홍콩 빅버스 시티투어 등 인기 여행지 상품을 최대 50% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

정혜미 와그 부대표는 “대한민국 여행 업계를 리딩하는 하나투어로부터 전략적 투자를 유치하게 되어 기쁘다”며 “AI 기술을 활용해 여행객들에게 더욱 편리하고 특별한 여행 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다. 이어 “하나투어의 경쟁력 있는 인벤토리와 와그의 고도화된 플랫폼 기술력을 결합해 한국을 넘어 글로벌 자유여행객들에게 가장 강력한 서비스를 제공하는 플랫폼으로 성장해 나가겠다”고 강조했다.

와그는 이번 전략적 투자를 발판 삼아 시스템 고도화 및 글로벌 마케팅에 집중 투자해 아시아를 넘어 전 세계 자유여행객들이 가장 선호하는 넘버원 플랫폼으로 도약한다는 방침이다.