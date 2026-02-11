여기어때 비즈니스, 출장 관리 더 편해진다

여기어때가 기업 전용 서비스인 ‘여기어때 비즈니스’의 출장 관리 기능을 업데이트했다고 11일 밝혔다.

이번 업데이트는 기업 출장 환경에서 반복적으로 발생하는 업무를 줄이고, 규정 기반 출장 관리를 강화하는 데 초점을 맞췄다.

여기어때 비즈니스는 제휴 기업을 대상으로 숙소 예약과 출장 관리 기능을 지원하는 서비스다. 숙소를 이용하는 임직원과 관리자의 편의성을 보장한다. 이번 업데이트는 출장 규정 설정, 예약 단계에서의 규정 준수 여부 확인, 출장 내역 등을 한 번에 파악하도록 시스템을 강화했다.

기업 관리자는 회사마다 다른 출장 규정과 예산 기준을 설정할 수 있다. 출장 지역, 기준 금액, 공지사항 등을 사전에 등록하면 임직원은 예약 과정에서 관련 내용을 바로 확인한다. 규정 위반이나 초과 지출을 사전에 예방하는 데 목적이 있다.

출장 이후 관리 기능도 강화했다. 출장 예약으로 발생한 내역과 증빙 자료를 자동으로 정리하며, 관리자 화면에서는 출장 현황과 비용 흐름을 한눈에 볼 수 있다. 이를 통해 출장 관리 업무 전반의 효율성을 높였다는 설명이다.

이영수 여기어때 ES2팀장은 “여기어때 비즈니스는 이번 업데이트로 기업 출장 관리 과정에서 발생하는 불편을 줄이고, 보다 체계적인 시스템을 제공한다”며 “앞으로도 기업 고객의 업무 환경에 맞춘 비즈니스 서비스 고도화를 이어갈 것”이라고 말했다.