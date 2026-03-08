세븐일레븐, 롯데백화점 잠실에 하정우 와인 팝업 연다

편의점 세븐일레븐이 롯데백화점과 손잡고 서울 잠실 에비뉴엘에 하정우 와인 팝업 스토어 ‘마키키 아뜰리에’를 운영한다고 8일 밝혔다.

하정우 와인은 세븐일레븐의 시그니처 와인 시리즈다. 하정우의 예술 작품을 와인병에 담아내 와인의 본원적 맛에 시각적 가치를 더한 아트와인이라는 설명이다.

이번 세븐일레븐X롯데백화점 하정우 마키키 아뜰리에 팝업 스토어는 오는 16일부터 다음 달 1일까지 잠실 에비뉴엘 지하 1층 아메바 팝업 행사장에서 약 30평 규모로 열린다.

하정우 와인 팝업 스토어, 마키키 아뜰리에. (제공=코리아세븐)

팝업 스토어에서는 ‘마키키 쇼비뇽블랑’과 함께 다음 달 1일 본 출시를 앞둔 마키키 와인 2탄 ‘마키키 리슬링’을 사전에 만나볼 수 있다.

리슬링은 3대 화이트 와인 품종 중 하나로 이번 마키키 와인의 원산지는 리슬링 대표 명산지로 알려진 미국 워싱턴주 콜롬비아 밸리다. 풍부한 과실향과 선명한 산도의 균형이 탁월한 오프 드라이 화이트 와인이다. 세븐일레븐은 팝업 기간 일 500병 한정 사전 판매한다.

마키키 와인을 주제로 한 다양한 굿즈도 선보인다. 마키키 와인에 담긴 하정우의 예술작품과 마키키 브랜드를 활용한 맥세이프 카드지갑, 코스터, 와인잔, 에코백, 칠링백 등 8종의 굿즈를 판매한다.

송승배 세븐일레븐 와인담당MD는 “지난해부터 많은 사랑을 받고 있는 마키키 브랜드 상품을 고객들에게 더 넓게 공개적으로 선보임으로써 마키키 브랜드의 우수성과 세븐일레븐의 와인 경쟁력을 보여주는 자리”라며 “마키키 와인은 가격, 상품성, 스타성 등 모든 것을 두루 갖춘 육각형 와인으로 편의점 데일리 와인의 상징이 될 것”이라고 말했다.