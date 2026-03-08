중동 대신 중국 경유…이란 전쟁에 바뀐 항공 노선

미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 여파로 중동 항공 허브를 경유하는 장거리 항공 노선이 차질을 빚으면서 중국 본토의 공항들이 대체 경유지로 떠오르고 있다.

지난 6일(현지시간) 블룸버그통신은 여행사 플라이트센터 트래블 그룹의 자료를 인용해 지난 2~5일 상하이와 베이징을 경유하는 호주~유럽 장거리 노선의 비즈니스 승객 수가 전주 같은 기간 대비 두 배 이상 증가했다고 보도했다.

그동안 호주에서 유럽으로 이동하는 여행객들은 두바이·아부다비·도하 등 중동 항공 허브를 주로 이용해 왔다. 하지만 전쟁 이후 중동 주요 공항으로 향하는 항공편 취소 건수는 2만 7000편을 넘어섰다. 일부 항공사가 제한적으로 운항을 재개하고 있지만 여전히 정상화까지는 시간이 필요하다는 전망이다.

이 여파로 걸프 지역에 발이 묶인 승객도 수천 명에 달하는 것으로 알려졌다. 일부 여행객들은 사우디아라비아와 오만 공항에 도착하기 위해 비용이 더 들고 이동 시간이 긴 우회 경로를 택하고 있다.

다만 기업 출장 수요 자체가 크게 줄어들지는 않은 것으로 나타났다. 플라이트센터는 “호주와 유럽 간 출장을 취소하기보다는 좌석 공급이 제한적이더라도 다른 경유지를 찾는 경우가 일반적이었다”고 설명했다.