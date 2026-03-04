중동 전쟁에 항공편 대거 취소…1만 2000편 결항

지난달 28일 발생한 미국·이스라엘과 이란과 전쟁이 확대되면서 글로벌 항공편 결항이 1만 2000편을 넘어섰다.

3일(현지시간) 항공편 추적 사이트 플라이트레이더24(Flightradar24)에 따르면 두바이, 도하 등 주요 환승 허브를 포함해 1만 2300편 이상의 항공편이 취소됐다.

블룸버그통신은 이번 결항 사태의 여파가 단기간에 그치지 않을 것으로 내다봤다. 항공기와 승무원들이 예정된 위치에 있지 않게 되면서 이후 운항 일정에도 영향을 미치기 때문이다. 수만 명의 승객이 공항에 발이 묶인 가운데, 일부 항공사들은 특별 대피 항공편을 운항하고 있다.

다만 상황이 일부 완화될 가능성도 제기된다. 아랍에미리트(UAE) 경제부는 시간당 최대 48편 운항이 가능한 ‘안전 항공 회랑’을 구축하기 시작했다고 밝혔다. 추가로 80편 이상의 항공편이 예정돼 있으며 총 2만 7000명 이상을 수송할 수 있는 규모다.

주요 항공사들은 중동 노선 운항 중단 및 영공 회피 조치를 확대하고 있다.

에어프랑스-KLM 산하 KLM 네덜란드항공은 텔아비브를 오가는 동계 시즌 잔여 항공편 운항을 중단했다. 사우디아라비아 담맘·리야드 및 두바이 노선도 오는 9일까지 멈춘다.

브리티시항공은 암만, 아부다비, 바레인, 두바이, 도하, 텔아비브 노선을 이날까지 취소했다. 캐세이퍼시픽은 두바이와 리야드 노선을 오는 14일까지 중단한다.

미국 델타항공은 뉴욕-텔아비브 노선을 오는 8일까지 운항하지 않는다. 저비용항공사 이지젯은 드론이 영국 공군 기지를 공격한 이후 키프로스행 항공편을 취소했다.

세계 최대 국제선 항공사인 에미레이트항공은 두바이를 오가는 항공편 운항 중단을 4일까지 연장했다. 지난달 28일 이후 2000편이 넘는 항공편을 취소하며 역대 가장 심각한 운항 차질 중 하나를 겪고 있다. 일부 대피 목적의 제한적 운항은 재개했지만, 정기 상업편은 대부분 중단된 상태다.

에티하드항공은 운항 중단을 오는 5일까지 연장했다. 루프트한자그룹은 텔아비브, 베이루트, 암만, 에르빌, 담맘, 테헤란 노선을 8일까지 중단하고, 이스라엘·레바논·요르단·이라크·카타르·쿠웨이트·바레인·이란 등 상공을 우회하기로 했다. 두바이 노선 역시 4일까지 멈춘다.

오만항공은 이란이 사우디 아람코 시설을 겨냥해 공격한 사우디 담맘을 포함해 중동 내 여러 노선 취소를 연장했다. 카타르항공은 모든 운항을 별도 공지 시점까지 중단한 상태다.

러시아 교통부는 UAE와 오만에서 러시아로 향하는 항공편 24편이 예정돼 있으며, 약 4500명의 승객을 모스크바 등 주요 도시로 수송할 계획이다.