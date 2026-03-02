외교부, 중동 7개국 특별여행주의보 발령

외교부가 중동 지역 정세 악화에 따라 아랍에미리트(UAE) 등 7개국에 대해 특별여행주의보를 발령했다. 기존 1·2단계 여행경보 지역은 모두 2.5단계로 격상됐으며, 일부 3단계 지역은 기존 조치를 유지한다.

외교부는 2일 오후 6시부로 아랍에미리트, 카타르, 오만, 바레인, 요르단, 쿠웨이트, 사우디아라비아 등 7개국 전역에 한시적으로 특별여행주의보(2.5단계)를 발령한다고 밝혔다. 이번 조치는 중동 지역 정세 악화로 우리 국민 안전에 대한 우려가 높아진 데 따른 것이다.

이에 따라 기존에 1단계(여행유의) 또는 2단계(여행자제)가 발령돼 있던 지역은 모두 특별여행주의보로 격상된다. 반면 사우디아라비아 일부 지역에 내려져 있던 3단계(출국권고)는 그대로 유지된다.

중동 상황 및 재외국민보호 관련 본부-공관 합동 상황점검회의 개최

국가별로 보면 아랍에미리트, 카타르, 오만은 그간 별도 여행경보가 없었으나 이번 조치로 전역이 특별여행주의보 대상이 됐다. 바레인은 1단계에서, 요르단과 쿠웨이트는 1·2단계 혼재 상태에서 각각 전역 특별여행주의보로 상향됐다. 사우디아라비아는 2단계 지역이 특별여행주의보로 조정됐으며, 기존 3단계 지역은 변동이 없다.

특별여행주의보는 단기적 위험 요인이 발생했을 때 한시적으로 발령되는 조치로, 정부는 해당 국가 방문을 취소하거나 연기할 것을 권고하고 있다. 아울러 현지 체류 국민에게는 신변 안전에 각별히 유의할 것을 당부했다.

외교부는 “중동 내 동향을 예의주시하면서 우리 국민 안전 확보를 위한 필요 조치를 지속적으로 취해 나갈 예정”이라고 밝혔다.