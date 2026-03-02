관세청, 번개장터 방문...수출 활성화·위조상품 대응 방안 논의

번개장터(공동대표 강승현·최재화)는 관세청의 번개장터 방문을 통해 민간 기업의 조직문화 및 업무 혁신 사례를 공유하고, 전자상거래 수출 및 위조상품 대응 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 방문은 민간 기업의 효율적인 업무 방식과 디지털 협업 문화를 직접 체험하고, 급성장하는 글로벌 리커머스 환경 속에서 정부와 기업 간 협업 가능성을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 이명구 관세청장을 비롯해 전자상거래 담당자 및 관세청 MZ직원들로 구성된 청년정책자문단이 참석했다. 번개장터에서는 최재화 대표를 비롯해 조직문화 담당자, 글로벌 수출사업팀, 위조상품 검수팀 등 주요 부서 관계자들이 함께했다.

[번개장터_이미지] 관세청장 번개장터 방문

관세청 일행은 번개장터 사무공간을 둘러보며, 대부분의 직원이 사무실에 있지 않아도 리모트 근무를 통해 온라인상에서는 활발한 회의와 협업이 이뤄지는 업무 환경을 살펴봤다. 또한 CEO와 전 직원이 동일한 오픈스페이스에서 근무하며 자유롭게 토론하는 수평적인 조직문화를 직접 체험했다.

이어진 세션에서는 ‘가짜 일 줄이기’를 주제로 번개장터의 업무 프로세스 혁신 사례가 공유됐다. 번개장터는 ▲슬랙(Slack)과 구글 미트(Google Meet)를 활용한 상시 원격 협업 환경 ▲모든 업무를 한곳에 기록·공유하는 위키 기반 문서화 시스템 ▲부서 간 경계를 허무는 크로스펑셔널 협업 문화 ‘TSS’ 등을 통해 불필요한 보고와 중복 업무를 최소화하고 있다. 특히 정부 부처에서 근무하다 번개장터로 이직한 직원이 공공과 민간의 실제 업무 환경 차이를 비교 소개해 참석자들의 공감을 이끌었다.

두 번째 세션에서는 번개장터 글로벌사업팀이 기술 기반 해외 역직구 플랫폼 ‘번장 글로벌’을 소개했다. ‘번장 글로벌’은 국내 개인 판매자와 소상공인이 해외 소비자와 직접 연결될 수 있도록 지원하며, 리커머스 수출 생태계 확장에 기여하고 있다. 이 자리에서는 중고 물품 수출 신고 과정에서 셀러들이 겪는 진입 장벽과 행정적 애로사항에 대한 논의도 이어졌다. 실제 사례를 바탕으로 제도 개선 필요 사항과 민관 협업 방향에 대한 의견이 오갔다. 특히 이명구 관세청장은 국내 역직구 생태계 지원을 위한 민관 협의체 구성을 제안해 눈길을 끌었다.

마지막 세 번째 세션에서는 번개장터 검수팀이 위조상품 감별 성공률 99%를 기록하고 있는 과학 검수 시스템 ‘코어리틱스(Corelytics™)’를 소개했다. 최근 고도화되는 위조상품 사례와 대응 프로세스를 공유하고, 데이터 기반의 정밀 감정 체계를 설명했다. 이어 참석자들은 번개라운지로 이동해 명품 가방, 시계 등 실제 상품을 대상으로 국내 최고 수준의 검수사들의 인적검수 시스템과 비파괴 분석과 딥러닝 시스템이 적용 된 과학검수 시스템을 직접 체험했다.

번개장터 최재화 대표는 환영사를 통해 “리커머스는 개인과 소상공인에게 새로운 글로벌 기회를 제공하는 시장”이라며 “민관이 긴밀히 협력한다면 수출 활성화와 위조상품 근절이라는 두 가지 과제를 동시에 해결할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이에 이명구 관세청장은 “전자상거래 플랫폼은 관세청의 정책을 현장의 판매자와 물류사로 확산시키는 핵심 연결고리”라고 강조하며, 이번 만남을 계기로 관세청과 번개장터, 그리고 물류 파트너사가 함께 참여하는 정기 협의체를 구성하여 정책 공유와 현장 애로 해소가 선순환하는 협력 체계를 마련할 것을 제안했다.