롯데호텔-대한항공 맞손…최대 35% 할인

대한항공 스카이패스 회원 대상 국내외 롯데호텔 할인

유통입력 :2026/03/06 09:59

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데호텔앤리조트가 대한항공과 함께 고객들에게 보다 풍성한 혜택을 제공하기 위해 공동 할인행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 롯데호텔 리워즈 회원과 대한항공 스카이패스 회원을 대상으로 진행한다.

롯데호텔앤리조트에서는 국내 18개, 해외 8개 등 총 26개 체인 호텔이 참여한다. 대한항공 스카이패스 회원이라면 누구나 국내외 호텔에서 15~35% 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데호텔 리워즈 회원은 대한항공 홈페이지 또는 모바일 앱 로그인 시 일본을 포함한 아시아, 미국, 호주 노선 항공권을 최대 10% 할인된 가격에 이용할 수 있다.

관련기사

시그니엘 서울 전경. (제공=롯데호텔앤리조트)

호텔 할인은 6월 30일까지, 항공권 할인은 이달 31일까지 진행된다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “여행에 필수인 호텔과 항공을 이용하는 고객들이 보다 편리하게 여행을 계획하고 다양한 혜택을 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “앞으로도 고객에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 다양한 협업을 지속적으로 선보일 예정”이라고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
롯데호텔앤리조트 대한항공 항공권 할인 스카이패스 리워즈

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

차세대 HBM '두께 완화' 본격화…삼성·SK 본딩 기술 향방은

LG전자, 토요타에 미국 표준특허 16건 양도

"AI가 5분 만에 소장 쓰는 시대"…법조계 시간당 과금 저문다

"美 정부, AI 반도체 수출 통제 강화 검토"

ZDNet Power Center