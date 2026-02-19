롯데호텔앤리조트, 광주에 ‘L7 충장 바이 롯데호텔’ 문 열어

롯데호텔앤리조트가 광주 동구에 ‘라마다 플라자 충장호텔’을 ‘L7 충장 바이 롯데호텔’로 브랜드 개편 후 재개장했다고 19일 밝혔다.

이번 광주 진출로 롯데호텔앤리조트는 서울부터 강원, 충청, 전라, 경상, 제주까지 전역을 아우르는 전국 호텔 네트워크를 완성했다.

광주는 매년 광주 비엔날레를 비롯한 다양한 예술·문화 이벤트를 통해 국제행사와 관광 성장이 맞물린 문화·관광 중심 도시로서의 입지를 공고히 하고 있다.

L7 충장 바이 롯데호텔 외관. (제공=롯데호텔앤리조트)

‘L7 충장 바이 롯데호텔’은 광주의 젊고 역동적인 도시 감성을 반영했다. 호텔 외관의 대형 벽화에 민주화 역사를 은유적 장치와 상징적 표현으로 담아냈다. 벽화 속 다양한 기호와 형상은 광주가 지닌 역사적 정체성을 예술적으로 재해석했다. 이번 프로젝트에는 최울가 작가가 참여했다.

공간 디자인은 ‘더 어반 캔버스’를 콘셉트로 패션과 먹거리, 문화가 자연스럽게 어우러진 충장의 도시 감성을 녹여냈다.

호텔은 지하 2층부터 지상 13층까지 총 95실 규모로 조성됐으며, 연회장과 피트니스 등 다양한 부대시설을 갖췄다. 1층에는 조식과 카페 공간인 ‘플로팅’이, 3층에는 중식 레스토랑 ‘반르시엔’을 운영한다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “호남권에서 선보이는 첫 호텔들인 만큼, L7 충장 바이 롯데호텔을 거점으로 브랜드 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.