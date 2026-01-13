롯데호텔앤리조트, 2026 설 선물세트 판매

롯데호텔앤리조트는 설 명절을 맞아 ‘2026 설 선물세트’를 판매한다고 13일 밝혔다.

이번 설 선물세트는 40여 년간 쌓아 온 노하우와 경험을 바탕으로 완성한 호텔 PB 상품의 경쟁력을 강화한 것이 특징이다.

호텔 유료 멤버십 ‘트레비클럽 액티비엘(TREVI CLUB Activiel)’과 ‘롯데호텔 김치’, ‘롯데호텔 프라임 LA갈비’를 비롯해, 250년 전통의 스위스 향료 기업과 협업해 개발한 롯데호텔앤리조트의 욕실 어메니티 등을 준비했다.

롯데호텔 LA갈비. (제공=롯데호텔앤리조트)

육류 선물세트는 ‘BMS(Beef Marbling Score) No.9’, 1+ 등급 ‘프리미엄 횡성한우’, 실속 있는 구성의 ‘한우모음’ 등으로 구성했다. ‘찜갈비’는 올해 처음으로 선보이는 상품으로 롯데호텔 특제 소스와 함께 제공된다.

이 외에도 울산 특산물 ‘정자 돌미역’, 제주 연안에서 어획한 ‘은갈치’와 ‘옥돔’, 섶장의 노하우와 법성포의 자연 조건이 어우러진 ‘영광 법성포 굴비’ 등 지역 특산물도 마련했다. 호텔 와인 전문가 그룹 ‘엘솜(L.SOMM)’이 추천하는 와인도 선보인다.

설 선물세트는 롯데호텔 서울·월드·울산·부산·제주 델리카한스와 시그니엘 서울·부산의 패스트리 살롱에서 구매 가능하다. 오는 25일까지 사전판매 기간 동안 500만원 이상 구매 시 15% 할인 혜택을 제공하며, 정식 판매 기간은 오는 26일부터 다음 달 18일까지다.