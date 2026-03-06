반복업무는 AI로…고려아연, 기업 맞춤형 챗GPT 전사 도입

고려아연이 인공지능(AI) 기반 스마트 제련소 전환을 위해 생성형 AI 업무 지원 플랫폼 ‘챗GPT 엔터프라이즈’를 도입한다.

고려아연은 6일 이달 중순부터 챗GPT 엔터프라이즈를 전사에 적용할 예정이라고 밝혔다. 회사는 지난달 시스템 구축을 마친 뒤 신청자를 대상으로 사전 체험 운영을 진행하며 현장 수용성과 활용 범위, 실제 업무 효과 등을 점검하고 있다.

챗GPT 엔터프라이즈는 오픈AI가 기업용으로 제공하는 생성형 AI 서비스로, 보안 환경에서 업무 활용을 지원하는 것이 특징이다. 고려아연은 오픈AI의 국내 파트너사인 삼성SDS를 통해 해당 서비스를 도입한다. 삼성SDS는 AI 컨설팅부터 개발·운영, 클라우드, 보안 등을 포함한 기업용 AI 적용 체계를 기반으로 구축과 확산을 지원한다.

고려아연 온산제련소 전경 (사진=고려아연)

고려아연은 챗GPT 엔터프라이즈를 통해 반복적인 업무를 보조하고, 사내 데이터 기반의 정보 탐색과 지식 축적을 효율화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 회사는 신사업 전략 ‘트로이카 드라이브’ 추진과 핵심광물 공급망 안정화를 위한 미국 통합제련소 건설 등으로 사업과 인력 규모가 확대되는 상황에서 기술 정보 관리와 보안 측면의 필요성도 커졌다고 설명했다.

고려아연 관계자는 “임직원이 AI 전환 효과를 가장 빠르게 체감할 수 있는 영역이 생성형 AI라고 판단해 도입을 결정했다”며 “생산성 향상과 정보 접근성 개선, 보안 강화 등의 효과를 기대한다”고 말했다.

한편 고려아연은 스마트 제련소 구축을 위한 AI 적용을 단계적으로 확대해 왔다. 지난해 8월에는 설비 진단과 공정 개선 등을 위한 AI전략팀을 신설했고, 같은 달 온산제련소에 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 ‘스팟’을 도입해 안전·환경 점검 등에 활용하고 있다. 울산과학기술원(UNIST)과 협력해 사내 AI 교육도 진행했으며, 지난달 임직원 291명이 약 4개월 과정의 교육을 수료했다.

고려아연은 챗GPT 엔터프라이즈 도입을 계기로 사내 지식과 노하우를 체계적으로 관리하고, AI 기반 업무 환경을 전사로 확대해 나간다는 방침이다.