bhc, 미국 6호점 ‘뉴저지 포트리점’ 열어

다이닝브랜즈그룹이 운영하는 bhc가 미국 6호 매장 ‘뉴저지 포트리점’을 열고 북미 시장 확장에 나섰다.

6일 회사에 따르면 포트리점은 뉴저지주 버겐카운티의 포트리(Fort Lee)에 위치했다. bhc는 뉴욕 맨해튼과의 접근성이 좋고 주거·생활 상권이 형성돼 배후 수요가 풍부한 지역이라는 점을 출점 배경으로 들었다. 한인 커뮤니티가 발달한 지역이라는 점도 언급했다.

매장은 약 27평 규모로, 현지 식사 패턴을 반영해 치킨 샌드위치·콤보 등 ‘밀(Meal) 메뉴’ 중심 포맷을 처음 적용했다. 테이크아웃 수요를 고려해 매장 외부에서도 주문·픽업이 가능한 카운터를 마련했다고 bhc는 설명했다.

bhc ‘뉴저지 포트리점’ 내부 전경 (사진=다이닝브랜즈그룹)

메뉴는 윙·텐더를 중심으로 ▲후라이드 ▲핫 후라이드 ▲뿌링클 ▲핫 뿌링클 등 4종으로 운영한다. 디핑 문화에 맞춰 기존 소스 외에 맛초킹·레드킹·핫뿌링마요·뿌링클마요 등 신규 디핑 소스 4종도 추가했다.

신규 사이드 ‘크리스피 번(Crispy Bun)’도 포트리점에서 처음 선보인다. 치킨과 소스를 곁들여 ‘치킨 샌드위치’ 형태로 즐기거나 사이드로 먹을 수 있도록 구성했다.

브라이언 신 bhc 미국 법인장은 “현지 소비자 반응을 면밀히 살피고 메뉴와 매장 운영에 반영하겠다”며 “K-치킨을 대표하는 글로벌 브랜드로 입지를 강화하겠다”고 말했다.

bhc는 미국을 포함해 홍콩·태국·싱가포르·캐나다 등 8개국에서 42개 매장을 운영 중이다. 미국에는 2023년 진출했다.